MAE a emis o atenţionare de călătorie în Turcia: protest spontan al transportatorilor de marfă. Recomandări pentru şoferii români

<1 minut de citit Publicat la 23:23 28 Oct 2026 Modificat la 23:26 28 Oct 2026

MAE a emis o atenţionare de călătorie în Turcia: protest spontan al transportatorilor de marfă. Sursa foto: Getty Images

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) atenţionează transportatorii de marfă români cu privire la desfăşurarea unui protest spontan al transportatorilor de marfă turci în proximitatea punctelor de trecere a frontierei rutiere dintre Republica Turcia şi Republica Bulgaria, pe o durată nedeterminată, informează Agerpres.

Potrivit sursei citate, punctele de trecere a frontierei unde au loc proteste sunt: Hamzabeyli (TR) - Lesovo (BG) şi Kapikule (TR) - Kaptan Andreevo (BG).

În prezent, fluxul rutier de trecere a frontierei în punctele menţionate este îngreunat din cauza cozilor formate pe ambele sensuri de mers, însă traficul este deschis, iar autovehiculele personale şi autocarele pot tranzita frontiera.

MAE recomandă cetăţenilor români transportatori de marfă care intenţionează să tranziteze punctele de trecere a frontierei dintre Republica Turcia şi Republica Bulgaria să respecte instrucţiunile autorităţilor turce, să se asigure că deţin rezerve suficiente de combustibil, apă potabilă şi alimente neperisabile.

Cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Istanbul: +905335420695.