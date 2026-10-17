MAE a emis o atenționare de călătorie pentru românii care merg în Turcia: Este cod roşu de furtuni şi vijelii în regiunea Istanbul

Imagine de joi cu inundaţiile, provocate de furtuni în cartierul Ayazaga din districtul Sariyer, Istanbul, Turcia. Sursa foto: Hepta

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în regiunea Istanbul din Republica Turcia asupra faptului că Autoritatea de Management a Dezastrelor şi Urgenţelor din această ţară a emis o atenţionare de cod roşu de vreme rea pentru regiunea Istanbul, valabilă în perioada 17 - 18 octombrie, potrivit Agerpres.

Sâmbătă şi duminică sunt aşteptate ploi torenţiale însoţite de vânt puternic, fenomene ce pot cauza inundaţii, alunecări de teren, perturbări ale traficului aerian pe cele două aeroporturi din Istanbul, blocaje rutiere şi întreruperi temporare ale transportului în comun.

MAE sfătuieşte cetăţenii români interesaţi să urmărească instrucţiunile autorităţilor turce şi să evite deplasările neesenţiale în zona metropolitană Istanbul în perioada menţionată.

Totodată, MAE recomandă pasagerilor care au zboruri programate cu destinaţia Istanbul să verifice în prealabil stadiul acestora, fie prin intermediul companiilor aeriene, fie accesând paginile de Internet:

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numărul de telefon al Consulatului General al României la Istanbul: +90 212.358.0516, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următorul telefon de urgenţă al Consulatului General al României la Istanbul: +905335420695.

MAE recomandă consultarea paginilor de internet: istanbul.mae.ro, mae.ro , şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia "Călătoreşte informat", care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.