Mai puțini ucraineni vor fi scutiți de mobilizare: Kievul elimină scutirile automate de 100% pentru angajații din sectoarele critice

2 minute de citit Publicat la 23:54 23 Oct 2026 Modificat la 23:54 23 Oct 2026

Companiile vor putea în continuare să solicite cote mai mari de scutire, dacă acest lucru este necesar : Profimedia Images

Ucraina va elimina scutirile automate integrale de la mobilizare pentru angajații companiilor din sectoarele critice, inclusiv industria de apărare și energia, și va revizui criteriile prin care firmele pot beneficia de acest statut, a anunțat premierul Serhii Korețki. Noile reguli urmăresc să limiteze abuzurile și să permită mobilizarea unui număr mai mare de oameni, fără a afecta funcționarea industriilor esențiale, potrivit Kyiv Independent.

„Numărul angajaților scutiți de mobilizare crește cu zeci de mii în fiecare lună. Între timp, cei care apără țara de cinci ani trebuie să aibă posibilitatea de a se întoarce acasă din serviciul militar. De aceea, luăm decizii dificile, dar necesare”, a declarat Korețki.

Decizia apare în contextul în care, în Rusia se desfășoară în prezent o mobilizare secretă, iar numărul de militari ruși aflați pe frontul din Ucraina va crește cu 300.000 de soldați până la sfârșitul acestui an.

Companiile care activează în sectoare critice, inclusiv industria de apărare, energia, telecomunicațiile, logistica și serviciile de utilități, își vor păstra statutul de întreprinderi critice. Cu toate acestea, guvernul va reevalua criteriile folosite pentru a stabili care companii se califică pentru acest statut.

Companiile vor putea în continuare să solicite cote mai mari de scutire, dacă acest lucru este necesar pentru menținerea activității. În paralel, guvernul elaborează un mecanism care le-ar permite companiilor să își scutească toți angajații dacă organizează în mod regulat plecarea voluntară în armată a unor salariați, a declarat Korețki.

Cei care se vor înrola vor ști unde vor servi și pentru cât timp, păstrându-și locurile de muncă și salariile, a precizat premierul.

„Acest lucru le va oferi celor aflați pe linia frontului încrederea că rotațiile sunt posibile și că alții le vor lua locul. Cei care se vor înrola vor ști, de asemenea, că servesc pentru o perioadă clar definită”, a spus el.

Care sunt noile praguri privind scutirile pentru mobilizare

Potrivit Ministerului Apărării, în baza noilor reguli, companiile din industria de apărare vor putea scuti de la mobilizare până la 95% dintre angajații eligibili.

Ministerul a subliniat că scutirile trebuie să rămână disponibile pentru angajații implicați direct în producția de arme și alte echipamente destinate armatei ucrainene.

„Companiile trebuie să își poată planifica activitatea, să păstreze specialiștii și să crească producția”, a declarat ministrul Apărării, Yevhenii Khmara.

Ministerele Apărării și Economiei vor stabili condițiile mecanismului împreună cu reprezentanții mediului de afaceri, iar guvernul urmărește să îl aprobe până la 1 decembrie, a declarat Korețki.

Tensiuni la Kiev din cauza reducerii cotelor

Anunțul vine pe fondul criticilor formulate de parlamentari și companii, care se tem că reducerea cotelor de scutire ar putea lăsa industriile critice fără suficienți angajați.

Guvernul a aprobat propunerile de modificare pe 13 octombrie. Potrivit informațiilor apărute în presă, acestea ar include reducerea cotelor de scutire de la 100% la 85% pentru companiile din industria de apărare și din sectorul energetic, precum și de la 75% la 60% pentru companiile de utilități.

Trei zile mai târziu, 63 de parlamentari au depus o rezoluție prin care au cerut guvernului să reanalizeze modificările și să consulte mediul de afaceri.

Ucraina se confruntă cu provocarea de a mobiliza mai mulți militari, menținând în același timp funcționarea industriilor esențiale, în condițiile deficitului de forță de muncă provocat de război.

Premierul a declarat că unele companii au fost înființate special pentru a obține scutiri de la mobilizare, transformând sistemul într-o afacere.

Korețki a precizat că modificările nu înseamnă că mobilizarea se va intensifica imediat, dar a avertizat că Ucraina trebuie să fie pregătită pentru posibile evoluții, inclusiv pentru o intensificare a mobilizării în Rusia.