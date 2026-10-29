Maia Sandu a convocat Consiliul de Securitate dupa atacul cibernetic de amploare din Moldova. Parlamentul face o anchetă

Parlamentul și Consiliul Național de Securitate din Moldova intervin după ce datele a 750.000 de cetățeni au fost compromise. Foto: Getty Images

Parlamentul de la Chişinău va organiza audieri pentru a stabili circumstanţele în care s-a produs compromiterea datelor personale care vizează aproximativ 750.000 de cetăţeni moldoveni, a declarat joi preşedintele forului legislativ, Igor Grosu, care susţine că este necesară o anchetă pentru a identifica instituţia responsabilă de incident, relatează Deschide.md, preluat de Agerpres.

Potrivit lui Grosu, decizia de a organiza audieri a fost luată în unanimitate de membrii Comisiei parlamentare pentru securitate naţională, apărare şi ordine publică, la propunerea preşedintelui acesteia, Lilian Carp.

"Pentru a afla care instituţie se face responsabilă trebuie să există această evaluare, această anchetă. O va face şi executivul pe partea sa", a declarat Igor Grosu.

În debutul şedinţei plenare a parlamentului, Lilian Carp a anunţat că audierile vor avea loc miercuri, 4 noiembrie. Potrivit deputatului, ţinând cont de prezentarea unor informaţii cu caracter confidenţial, şedinţa se va desfăşura cu uşile închise.

În perioada 19-23 octombrie, mai multe servicii publice digitale din Republica Moldova au fost ţinta unui atac cibernetic de amploare. Potrivit autorităţilor, atacatorii au încercat să obţină informaţii despre aproximativ un milion de IDNP-uri (Identificatorul Numeric Personal atribuit fiecărei persoane fizice înregistrate în Republica Moldova), reuşind să extragă date personale aferente a circa 750.000 dintre acestea. Printre informaţiile vizate se numără numele, prenumele, data de naştere, informaţii despre membrii familiei, pensii, prestaţii sociale şi date financiare, notează Deschide.md.

Atacul, oprit pe 23 octombrie

Atacul a fost oprit pe 23 octombrie, iar pentru a preveni alte incidente, autorităţile au suspendat temporar 82 de servicii publice digitale şi peste 30 de sisteme informaţionale şi panouri de administrare. Ulterior, pe 25 şi 27 octombrie, au fost înregistrate noi tentative de acces neautorizat, însă acestea au fost blocate.

În urma incidentului, directoarea Agenţiei de guvernare electronică, Nicoleta Colomeeţ, a demisionat, iar conducerea instituţiei a fost preluată temporar de Artiom Cociu. Premierul Vasile Tofan a recunoscut că unele sisteme informatice aveau vulnerabilităţi şi a anunţat măsuri suplimentare pentru consolidarea securităţii cibernetice.

Totodată, preşedintele Maia Sandu a anunţat convocarea Consiliului Naţional de Securitate pentru evaluarea incidentului şi a riscurilor asupra infrastructurii digitale a statului, potrivit Deschide.md.