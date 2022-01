O mamă și-a aruncat copilul de 3 ani în țarcul unui urs, la o grădină zoologică din Uzbekistan. Momentul a fost surprins de camerele de supraveghere

Femeia, în vârstă de 30 de ani, a ridicat-o pe fetița sa deasupra gardului care delimița țarcul animalului. Micuța a fost aruncată în interior de la o înălțime de aproximativ cinci metri.

Din fericire, ursul nu a atacat copilul. Acesta a adulmecat-o, iar mai apoi a plecat.

WARNING: GRAPHIC ⚠️ A woman in Uzbekistan drops her 3-year-old daughter into a bear enclosure at a zoo. The child is being treated for a head injury and cuts from the fall, while the mother faces years in prison for attempted murder. pic.twitter.com/3VmeitW3K4