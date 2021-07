Mama lui Elon Musk a strălucit în creația unui designer român, la un eveniment monden din Los Angeles

Maye Musk a purtat un kimono din mătase cu imprimeuri florare, o creaţie a designerului român Lucia Maria Hohan.

Puțini știu, dar Maye Musk este un super model.

Maye a avut primele apariții pe podium la vârsta de 15 ani.

Deși i s-a spus că această carieră se va încheia până la vârsta de 18 ani, ea a ajuns să lucreze zeci de ani ca model, îmbinând asta cu actoria.

„Prietenii mei îmi spun: eram renumită înainte ca Elon să fie faimos”, a declarat ea pentru Vanity Fair.

Maria Lucia Hohan este cunoscută drept cel mai de succes designer român în străinătate.

Povestea dramatică a fostei sale căsnicii a șocat anul trecut.

Ea a declarat atunci că de aproape patru ani de zile este hărţuită constant de fostul ei partener de viaţă, Adrian Stănescu, împreună cu care are doi copii



„Timp de 11 ani de zile am avut o relaţie pe care nu am dorit să o expun public. Cu un partener de viaţă alături de care am doi copii, de 8 şi de 6 ani. De aproape patru ani de zile mă confrunt cu un coşmar căruia i-am pus capăt în vara anului trecut, cu consecinţe extreme pentru mine şi copiii mei“, declara atunci creatoarea de mondă, conform Adevărul.

