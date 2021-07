O mamă a încercat să fugă cu bebelușul altei persoane, după ce al său s-a născut mort, în Brazilia

Talita Meireles plănuia să ia bebelușul altei persoane și să-l crească ca pe propriul copil, după ce și-a dat seama că îi este imposibil să dea vestea tragică familiei sale.

Tânăra de 23 de ani suferea de depresie post natală, provocată de un avort spontan pe care l-a avut pe data de 27 iunie.

Femeia s-a îmbrăcat în uniforma unei asistente medicale și a luat un bebeluș al unei alte mame din maternitate.

A încercat apoi să părăsească spitalul cu copilul în brațe, dar a fost prinsă pentru că un angajat al spitalului și-a dat seama că femeia nu purta la mână brățara de pacientă.

Femeia a spus Poliției că nu și-a dat seama ce face, când a furat bebelușul

Tânăra, din Curtiba, Brazilia, a spus poliției: "Mi-am pierdut copilul. Pur și simplu nu am vrut să-i spun familiei că a murit. Nu am vrut să spun nimănui. Chiar nu știu ce mi s-a întâmplat. Eram disperată", a spus tânăra, potrivit Mirror.

Aceasta a mărturisit că este singură, soțul său fiind într-o călătorie: "Sunt singură. Nu am pe nimeni cu mine. Nu știu ce mi-a trecut prin cap".

Ea a spus că și-a pierdut copilul în urmă cu două săptămâni și a adăugat: „M-am dus să mă uit la copii. Am început să mă uit la ei. Am vrut să îl iau pe unul dintre ei în brațe. Apoi s-a întâmplat totul. Nu am vrut să fac nimic rău".

Femeia de 23 de ani le-a spus ofițerilor că a intrat în maternitate fără să i se ceară să se legitimeze, deoarece ar fi ajuns atunci când personalul schimba tura.

Bebelușul a fost luat de la Talita și înapoiat mamei lui, înainte ca Poliția să fie chemată la fața locului.

