”Mâna lui Dumnezeu” consolează pacienții în stare gravă cu COVID. Asistentele au găsit o metodă genială

Persoanele infectate cu coronavirus stau zile întregi izolate în spitale, departe de cei dragi. Așa că asistentele medicale dintr-un spital din Brazilia au găsit o soluție inovatoare pentru a fi mai aproape de pacienții lor. O mână formată dintr-o pereche de mănuși de unică folosință.

Asistentele au folosit două mănuși de unică folosință și le-au legat după ce le-au umplut cu apă fierbinte.

Un jurnalist a împărtășit imaginea pe Twitter care arată mănușile umflate ținute pe mâinile unui pacient cu COVID-19, stimulând atingerea umană.

”Mâna lui Dumnezeu”, o amintire cruntă a situației sumbre în care se află lumea noastră.

Brazilia este a doua țară cel mai afectată de COVID-19, care a înregistrat joi peste 4.000 de noi decese cauzate de coronavirus, a raportat Reuters.

‘The hand of God’ — nurses trying to comfort isolated patients in a Brazilian Covid isolation ward. Two disposable gloves tied, full of hot water, simulating impossible human contact. Salute to the front liners and a stark reminder of the grim situation our world is in! #MaskUp pic.twitter.com/HgVFwOtg2f