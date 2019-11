Mandatul preşedintelui american Donald Trump este în pericol

Mandatul lui Donald Trump este în pericol. Camera Reprezentanţilor din Statele Unite a aprobat o rezoluţie care dă, practic, undă verde anchetei care poate duce la destituirea preşedintelui american.

Rezoluţia urmează să fie votată în Senat, acolo unde republicanii deţin majoritatea.

În urma votului din Congresul American, Donald Trump a reacţionat imediat pe Twitter.

El a scris că a început „cea mai mare vânătoare de vrăjitoare din istoria Americii”.

„Este nedrept, anticonstituţional şi fundamental antiamerican”, a denunţat, la rândul său, Casa Albă într-un comunicat.

Donald Trump este acuzat că a încercat să exercite presiuni asupra Ucrainei pentru a-l investiga pe rivalul său politic, Joe Biden, şi pe fiul acestuia.

„În timp ce democrații care nu fac nimic pentru cetățenii americani, și continuă cu destituirea, Administrația mea va continua să livreze rezultate reale, după cum s-a văzut în ultimele luni”, a scris Donald Trump , vineri, pe Twitter.

While the Do Nothing Democrats FAIL the American People, and continue the Impeachment Scam, my Administration will continue to deliver REAL RESULTS, as seen over the past month, below! pic.twitter.com/dxjHusgiFX