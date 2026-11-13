"Aici se va naște Silicon Valley-ul italian". O fabrică de cipuri unică în Europa se construiește la Navara, în "ținutul orezăriilor"

2 minute de citit Publicat la 13:57 13 Noi 2026 Modificat la 13:57 13 Noi 2026

O fabrică de cipuri unică în Europa se construiește la Navara. FOTO: silicon-box.com

Lucrările la prima fabrică din Europa care va produce componente pentru semiconductori și pentru industria inteligenței artificiale au început oficial săptămâna trecută la Novara, în nordul Italiei. Proiectul, numit Project Vulcan, aparține companiei Silicon Box din Singapore și are o valoare de 3,2 miliarde de euro, din care 1,2 miliarde sunt garantate de statul italian. Fabrica ar urma să intre în producție în 2028 și să creeze 1.600 de locuri de muncă directe, scrie Corriere della Sera.

"Aici se va naște Silicon Valley-ul italian”, s-a spus la ceremonie.

Investiția este ultimul pas al unei transformări care durează de câțiva ani în această parte a Piemontului. Companii locale, universități și investitori străini construiesc împreună o "economie a siliciului" într-o provincie care, timp de un secol, a trăit din industrie și din cultivarea orezului.

Ce va produce fabrica. Un start-up devenit "unicorn"

Silicon Box va produce așa-numitele chipleturi, cipuri mici care se asamblează ca niște cărămizi pentru a forma procesoare complexe.

Fabrica ar trebui să ajute Europa să se apropie de obiectivul de a produce 20% din semiconductorii lumii. Astăzi, 90% dintre aceste componente vin din fabrici asiatice, a amintit Bernardo Mattarella, președintele Invitalia, agenția italiană pentru investiții.

Pe lângă cele 1.600 de locuri de muncă directe, compania estimează încă aproximativ 4.400 în activitățile conexe, în total 6.000. Fabrica va fi ecologică, cu emisii zero. Primarul Novarei, Alessandro Canelli, spunea la un moment dat că fabrica viitorului va apărea "acolo unde azi e un câmp de cartofi".

Silicon Box are doar cinci ani și, până de curând, era considerată un simplu start-up. În 2024 a atras însă investiții de 263 de milioane de dolari, iar valoarea ei a depășit un miliard de dolari.

Compania vrea să concureze cu giganții industriei prin tehnologia chipleturilor. Proiectul ar putea să-i redea Europei o parte din „suveranitatea digitală”.

Cum a ajuns Novara un pol tehnologic

Totul a început în septembrie 2021, când Amazon și-a mutat centrul logistic european din Franța la Agognate, la câțiva kilometri de Novara. Gigantul lui Jeff Bezos a fost atras de cele două autostrăzi din zonă, Torino - Trieste și cea spre Genova, și de apropierea de aeroportul Malpensa, aflat la circa 30 de kilometri.

Un alt avantaj este că zona are multe terenuri libere, spre deosebire de Lombardia vecină. În jurul Novarei funcționează deja trei mari centre de date, Sintesi Software, DataMind și Brain Computing, iar un al patrulea este în curs de autorizare.

În plus, vicepreședintele organizației patronale locale Confindustria Novara și Vercelli este Marco Sciamanna, șeful Globalwafers. Compania produce componente din siliciu și are sediul la Novara, dar face parte dintr-un grup din Taiwan.

Ultima piesă a puzzle-ului este educația. Universitatea din Piemontul Oriental a lansat un program de licență în fizică aplicată, cu o specializare dedicată tehnologiilor siliciului. Absolvenții vor lucra în noua industrie care se formează în regiune.

Potrivit universității, schimbarea a fost făcută pentru a răspunde locurilor de muncă ce vor apărea în următorii ani, odată cu sosirea noilor companii.

Nu toată lumea vorbește însă despre "o nouă epocă de aur", pentru că rămân câteva semne de întrebare.

Fabrica Silicon Box va ocupa 600.000 de metri pătrați, iar construcțiile masive riscă să schimbe peisajul și viața oamenilor. Același lucru s-a întâmplat la Piacenza, odată cu boomul centrelor logistice.

Primăria Novarei ar putea fi nevoită să-și revizuiască planul urbanistic, pentru a folosi mai bine spațiile existente.

Rămâne și problema consumului de energie și de apă. În zonă, schimbările climatice și seceta afectează deja cultivarea orezului, o tradiție veche de secole.