În Bulgaria se vinde brânză cu 70% apă, în programul de alimente ieftine al lui Radev. Scandal după controale

4 minute de citit Publicat la 21:56 27 Oct 2026 Modificat la 22:47 27 Oct 2026

În Bulgaria se vinde brânză cu 70% apă, în programul de alimente ieftine al lui Radev. Foto: Getty Images

Brânză cu până la 70% apă, vândută la prețuri foarte mici, și adaosuri comerciale care ajung chiar și la 140%. Sunt problemele descoperite în Bulgaria, după ce o organizație pentru protecția consumatorilor a verificat produsele comercializate în cadrul programului guvernamental „Care Basket”, lansat pentru a face alimentele de bază mai accesibile, scrie Novinite. Specialiștii avertizează că, în încercarea de a reduce prețurile, unii producători ajung să sacrifice calitatea alimentelor, în timp ce marile lanțuri comerciale continuă să practice adaosuri foarte mari.

Organizația pentru protecția consumatorilor Active Consumers a analizat mai multe produse vândute în cadrul programului „Care Basket”, după ce reprezentanții săi au observat că unele alimente aveau prețuri neobișnuit de mici.

În urma verificărilor, au descoperit sortimente de brânză cu un conținut de apă de peste 65%, care în unele cazuri ajungea chiar la 70%.

Bogomil Nikolov, reprezentant al organizației, a explicat că tocmai prețurile suspect de mici i-au determinat să verifice ce conțin produsele.

„Încă din prima săptămână am observat prețuri suspect de mici. Ne-am gândit că ceva nu este în regulă, așa că am prelevat probe. S-a dovedit că prețul mic era obținut în detrimentul conținutului de apă”, a declarat Nikolov.

Potrivit acestuia, una dintre metodele prin care producătorii ajung să vândă brânză cu atât de multă apă este scurtarea perioadei de maturare.

„Dacă procesul de producție presupune ca brânza să se matureze timp de 45 de zile, dar o scoți la vânzare în a șaptea zi, aceasta nu a apucat încă să elimine excesul de apă”, a explicat el.

Dimitar Zorov, președintele Asociației Procesatorilor de Lactate și al Uniunii Naționale a Crescătorilor de Bovine din Bulgaria, susține că, potrivit standardelor la care se raportează, brânza albă în saramură ar trebui să aibă un conținut de apă de aproximativ 54%.

În aceste condiții, compararea prețurilor devine înșelătoare. O brânză care conține 70% apă nu are aceeași valoare nutritivă ca un produs fabricat și maturat corespunzător, chiar dacă este vândută mult mai ieftin.

Adaosuri comerciale de până la 140%. „Omorâm consumatorul”

Zorov susține că problema nu ține doar de modul în care este fabricată brânza, ci și de presiunea exercitată asupra producătorilor pentru a livra alimente la prețuri tot mai mici.

În același timp, adaosurile comerciale practicate de magazine continuă să crească, a explicat acesta, într-o intervenție la postul bulgar bTV.

Potrivit lui Zorov, în Bulgaria, adaosurile comerciale pentru unele produse lactate sunt cuprinse între 80% și 140%, mult peste nivelurile întâlnite în alte țări europene.

„În Europa auzim de adaosuri comerciale de aproximativ 25-30%. În Bulgaria sunt de 100-140%. Ce facem? Omorâm consumatorul”, a declarat acesta.

El avertizează că solicitările repetate de reducere a prețurilor de livrare pot încuraja fabricarea unor produse care seamănă cu brânza, dar care nu respectă standardele de calitate așteptate de consumatori.

În plus, producătorii bulgari care respectă procesul normal de fabricație ajung să concureze cu produse mai ieftine, dar care au o compoziție diferită.

Zorov a cerut limitarea adaosurilor comerciale practicate de magazine și a marjelor de la nivelul comerțului angro, oferind drept exemplu Grecia, unde există măsuri de plafonare pentru anumite produse.

„Nu este concurență pe piața liberă atunci când controlezi peste 80% din comerțul cu amănuntul, mai ales în orașele mari”, a spus el.

Piețele fermierilor, o alternativă la marile lanțuri de magazine

La rândul său, Bogomil Nikolov consideră că problemele din sectorul alimentar nu pot fi explicate doar prin relația dintre producători și marile lanțuri comerciale.

Acesta susține că Bulgaria ar trebui să încurajeze și alte modalități de vânzare a alimentelor, precum piețele fermierilor sau comercializarea directă, de la producător la consumator.

„Cu cât ne îndreptăm mai mult spre o singură formă dominantă de comerț, cu atât situația se înrăutățește. Trebuie să încurajăm și alte modele, pentru a asigura o concurență mai mare”, a explicat Nikolov.

El a dat exemplul piețelor fermierilor din Grecia, unde consumatorii pot cumpăra alimente direct de la cei care le produc.

Reprezentantul Active Consumers a atras atenția și asupra problemelor mai vechi din agricultura bulgară, inclusiv asupra modului în care sunt acordate subvențiile.

„Producția de lapte este în scădere constantă de zeci de ani. Producția de legume scade, la fel și cea de fructe”, a spus el.

Ce este programul de alimente ieftine lansat în Bulgaria

Programul „Care Basket” a fost lansat în iunie 2026, ca o inițiativă guvernamentală prin care marile lanțuri comerciale sunt încurajate să reducă voluntar prețurile unor produse alimentare și de igienă de bază, în special ale celor fabricate în Bulgaria.

Numărul lanțurilor comerciale participante ar fi crescut de la opt la 14, însă programul a atras și critici privind eficiența sa și lipsa unor mecanisme mai stricte de control.

Rumen Radev a apărat abordarea programului în Parlament, dar a susținut că angajamentele voluntare ale supermarketurilor nu sunt suficiente.

Acesta a cerut măsuri legislative, un control mai strict al pieței și introducerea unui registru electronic centralizat al prețurilor alimentelor, care să ajute autoritățile să identifice practicile incorecte și scumpirile nejustificate.

Problemele descoperite de organizația Active Consumers arată astfel că prețurile foarte mici nu garantează și calitatea alimentelor. În cazul brânzei analizate, o parte importantă din ceea ce cumpără consumatorii este, de fapt, apă.