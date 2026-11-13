Maserati își construiește propria insulă de lux în Dubai. Fiecare apartament va avea piscină privată: Cum va arăta și când va fi gata

3 minute de citit Publicat la 11:26 13 Noi 2026 Modificat la 11:26 13 Noi 2026

Maserati construiește o insulă de lux în Dubai. Sursa foto: Hepta

Producătorul italian de automobile de lux Maserati își extinde universul exclusivist dincolo de industria auto și intră pe piața imobiliară cu un proiect spectaculos în Dubai. Compania a anunțat dezvoltarea Maserati Island, o insulă rezidențială de lux din arhipelagul artificial The World Islands, care va include sute de apartamente, vile construite deasupra apei, plaje private și facilități inspirate de stilul de viață de pe Riviera italiană.

Proiectul este realizat în parteneriat cu SAMANA COLLECTA, brandul imobiliar ultra-premium lansat de dezvoltatorul SAMANA Developers, potrivit unui comunicat al Stellantis transmis luni.

Investiția face parte dintr-un proiect evaluat la peste un miliard de dolari și urmează să devină o destinație rezidențială care va putea fi locuită pe tot parcursul anului.

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840 de apartamente, vile pe apă și locuințe ascunse în vegetație

Maserati Island va fi amenajată pe insula corespunzătoare Spaniei, parte a arhipelagului artificial The World Islands din largul coastei Dubaiului. Acesta a fost conceput inițial ca un grup de insule care reproduc forma hărții lumii, fiecare fiind asociată unei țări. Insula destinată Spaniei va primi acum o nouă identitate, devenind o destinație rezidențială care poartă semnătura celebrului constructor italian.

Ansamblul va cuprinde 840 de apartamente de lux, șapte vile exclusiviste construite deasupra apei și două vile de tip treehouse, amplasate în mijlocul vegetației.

Apartamentele vor fi distribuite în șase clădiri cu regim redus de înălțime, denumite după modele Maserati inspirate de vânt, printre care Ghibli, Levante și Grecale.

Prima etapă de vânzare include 232 de locuințe, cu configurații de la garsoniere la apartamente cu patru dormitoare. Unul dintre elementele distinctive ale proiectului este că fiecare apartament va beneficia de propria piscină privată și de vedere neobstrucționată către mare.

Cât costă locuințele de pe Maserati Island

Prețurile anunțate pentru primele proprietăți pornesc de la aproximativ 408.000 de dolari, echivalentul a circa 368.000 de euro. Costul mediu estimat al unei proprietăți este de aproximativ 1,3 milioane de dolari, adică 1,17 milioane de euro.

Proiectul pune accent nu doar pe exclusivitatea amplasării, ci și pe integrarea identității vizuale Maserati în designul locuințelor.

Interioarele și spațiile comune vor include piese de mobilier din colecția Giorgetti Maserati Edition, rezultatul colaborării dintre cele două branduri italiene, lansată în 2025. Proiectul de design interior este coordonat de arhitectul Carlo Colombo, de la A++ Studio.

Materialele precum pielea, lemnul sculptat și finisajele atent alese vor fi combinate cu forme inspirate de designul automobilelor Maserati. Obiectivul este ca eleganța și atenția la detalii asociate mărcii italiene să se regăsească și în experiența locuirii.

Restaurant plutitor, plaje private și transfer cu iahtul către Dubai

Maserati Island este concepută ca o destinație rezidențială permanentă, nu doar ca un complex destinat vacanțelor. Din acest motiv, dezvoltatorii au inclus facilități pentru relaxare, sport, gastronomie și activități profesionale.

Printre atracțiile principale se vor număra:

Un restaurant italian plutitor, conceput ca unul dintre punctele centrale ale insulei.

Un beach club și plaje private.

O lagună centrală și piscine de tip resort.

Centre spa și facilități dedicate wellnessului.

Săli de fitness interioare și exterioare.

O marină destinată sporturilor nautice și activităților pe apă.

Spații de coworking și zone de lucru pentru profesioniști și antreprenori.

Magazine, servicii de concierge și facilități pentru nevoile cotidiene.

Conectarea cu zona continentală a Dubaiului va fi asigurată prin transferuri dedicate cu iahturi de lux. Astfel, deplasarea dintre insulă și oraș va deveni parte din experiența exclusivistă oferită rezidenților.

Maserati își extinde universul de lux dincolo de automobile

Potrivit reprezentanților companiei, Maserati Island reprezintă o continuare a conceptului Casa Maserati, prin care marca italiană încearcă să transpună valorile sale tradiționale într-o experiență de viață completă.

Santo Ficili, directorul general Alfa Romeo și Maserati, a declarat că proiectul permite transformarea eleganței, frumuseții, pasiunii și atenției pentru detalii, elemente definitorii pentru automobilele mărcii, într-o experiență rezidențială exclusivistă.

La rândul său, Cristiano Fiorio, directorul de marketing Maserati și director general BOTTEGAFUORISERIE, a subliniat că proiectul reprezintă una dintre primele expresii concrete ale conceptului Casa Maserati. Acesta a evidențiat colaborarea cu Giorgetti și integrarea designului italian în mobilier, materiale și spațiile comune.

Imran Farooq, directorul general SAMANA Developers, consideră că parteneriatul marchează un moment important pentru piața imobiliară de lux din Dubai, prin asocierea tradiției italiene de design și măiestrie cu experiența dezvoltatorului în proiecte imobiliare de amploare.

Maserati Island este programată să își primească primii rezidenți începând cu 2030, urmând să devină una dintre cele mai distinctive destinații rezidențiale de lux din Dubai.