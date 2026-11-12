New Delhi, orașul cu peste 30 de milioane de locuitori, se sufocă sub o ceață toxică de 666 de puncte: "Aerul e letal, stați în case"

2 minute de citit Publicat la 11:42 12 Noi 2026 Modificat la 11:42 12 Noi 2026

Aerul la New Delhi a devenit atât de toxic, încât oamenilor li se recomandă să nu iasă pe stradă. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursă foto: Getty Images

Capitala Indiei, New Delhi, era învăluită, joi, într-un nor dens și toxic, amplificând o criză de mediu care sufocă orașul încă din 2 noiembrie, transmite agenția de presă EFE, citată de Agerpres. Potrivit sursei citate, calitatea aerului este "foarte slabă" de mai bine de o săptămână neîntreruptă.

Datele Worldometer plasează zona metropolitană Delhi pe locul 4 în lume, cu peste 30,2 milioane de locuitori la nivelul anului 2025, imediat după Jakarta, Dhaka și Tokyo.

Indicele oficial al calității aerului era situat în jurul valorii de 325 de puncte la ultima actualizare, miercuri, la ora locală 10:05, potrivit Consiliului Central pentru Controlul Poluării (CPCB).

Poluare de 666 de puncte la New Delhi

La rândul său, platforma India Air Quality Index (AQI) clasifica joi aerul din oraș drept "periculos" și avertiza în legătură cu nivelul de poluare extrem de ridicat, cu "riscuri potențial letale pentru sănătate în cazul unei expuneri prelungite". Din acest motiv, rezidenților li s-a recomandat să nu iasă pe străzi.

Aceeași platformă a înregistrat luni un indice de 666 de puncte. Indicele calității aerului indică o situație cu atât mai periculoasă, cu cât valoarea înregistrată este mai mare. Cele 666 de puncte reprezintă cea mai ridicată valoare pentru o zi de 9 noiembrie din perioada de cinci ani acoperită de seria sa de date istorice.

AQI utilizează o metodologie bazată pe scara americană de măsurare, diferită de cea indiană oficială, motiv pentru care cele două valori nu sunt direct comparabile, notează EFE.

Autoritățile din New Delhi pun în funcțiune tunuri anti-smog

În încercarea de a ameliora situația, autoritățile au menținut în funcțiune peste 200 de tunuri anti-smog. Este vorba de dispozitive instalate pe camioane, care pulverizează picături de apă pentru a capta particulele suspendate în aer și a favoriza depunerea poluanților pe sol.

Capitala Indiei menține, de asemenea, activ al treilea nivel al planului său de urgență ecologică, care restricționează anumite lucrări și circulația celor mai poluante autovehicule.

Cercetătorul Vikram Singh de la Institutul Indian de Tehnologie din Delhi a declarat pentru EFE că soluția pe termen lung constă în identificarea principalelor surse de poluare și reducerea emisiilor acestora, în locul tentativelor de purificare a aerului, odată ce acesta a fost deja poluat.

Curtea Supremă a Indiei a solicitat autorităților din Delhi și din statele învecinate Haryana, Uttar Pradesh și Rajasthan să comunice în detaliu măsurile adoptate pentru reducerea emisiilor generate de trafic, acordând administrațiilor un termen de două săptămâni pentru a-și prezenta planurile de acțiune.

Un studiu publicat în 2024 în revista științifică The Lancet și citat de AFP a estimat la aproape patru milioane numărul deceselor din India în perioada 2009-2019 din cauza poluării atmosferice.