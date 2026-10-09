Unul dintre cele mai bogate orașe din lume a devenit cel mai poluat de pe planetă: Este sufocat de un nor de smog toxic

Orașul-stat Singapore din Asia. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Singapore, unul dintre cele mai bogate orașe din lume, a devenit cel mai poluat de pe planetă, sufocat de un nor de smog dens și toxic provocat de incendiile din Indonezia vecină, potrivit CNN.

Poluarea a umbrit viața orașului-stat, în timp ce acesta se pregătește să găzduiască un weekend plin de evenimente de prim rang, de la conferințe internaționale până la spectaculoasa cursă de noapte de Formula 1.

Calitatea aerului în orașul-stat se afla în categoria „foarte nesănătos”, cu un indice al calității aerului (AQI) de 216, vineri, la mijlocul dimineții, potrivit monitorului elvețian al calității aerului IQAir.

Pe primul loc în topul celor mai poluate orașe din lume, în această săptămână

Centrul financiar s-a situat în fruntea clasamentului celor mai poluate orașe realizat de IQAir în această săptămână și ocupa în continuare primul loc vineri dimineață. Kuala Lumpur, afectat la rândul său puternic de incendiile din Indonezia, se afla pe locul al doilea.

Orizontul orașului Singapore, inclusiv complexul Marina Bay Sands și alți zgârie-nori, abia mai putea fi zărit, clădirile transformându-se în siluete estompate din cauza poluării.

Importantul centru financiar asiatic, cu o populație de 6,21 milioane de locuitori și un produs intern brut anual de peste 650 de miliarde de dolari, precum și Malaysia vecină, sunt nevoite să suporte aproape în fiecare an efectele acestui fenomen de poluare.

Incendiile din Indonezia reprezintă un fenomen anual în timpul sezonului secetos, când suprafețe întinse de turbării sunt defrișate și desecate pentru a face loc plantațiilor comerciale, inclusiv celor destinate producției de ulei de palmier, un ingredient utilizat într-o gamă largă de produse, de la tăiței până la pastă de dinți.

Fenomenul Super El Niño, una din cauzele incendiilor neobișnuit de intense

Însă, în acest an, apropierea unui fenomen El Niño despre care se estimează că va fi unul extrem, o versiune amplificată a tiparului climatic natural care provoacă, de regulă, condiții extrem de secetoase în regiune, a creat premisele unor incendii neobișnuit de intense.

Într-o actualizare publicată joi pe site-ul său, Agenția Națională de Mediu din Singapore a anunțat că „s-a observat deplasarea spre Singapore a unor coloane de fum de intensitate moderată până la densă, provenite din sudul și centrul Sumatrei și din Kalimantanul de Vest”, regiuni din Indonezia.

„În condițiile vânturilor predominante din sud-est sau din sud, ceața de fum ar putea continua să se deplaseze spre Singapore”, a adăugat instituția.

Evenimentele organizate cu ocazia Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore ar putea fi afectate

Evenimentele de divertisment organizate în aer liber cu ocazia Marelui Premiu de Formula 1 din Singapore ar putea fi afectate, însă nu și cursa propriu-zisă, a declarat joi Federația Internațională de Automobilism (FIA), organismul care guvernează sportul cu motor, potrivit Reuters. Vineri, organizatorul cursei, Singapore GP, a declarat pentru CNN că „în prezent, nu există planuri de modificare a activităților noastre de divertisment” din cadrul evenimentului.

Printre artiștii care vor susține spectacole pentru spectatorii Formulei 1 se numără Janet Jackson și trupa The Killers, alături de alți interpreți.

Nu este pentru prima dată când cursa de noapte din Singapore se confruntă cu probleme legate de calitatea aerului. Edițiile din 2015 și 2019 s-au desfășurat, de asemenea, învăluite într-o ceață densă de fum, însă cursele au avut loc conform programului.

Cu toate acestea, Consiliul pentru Turism din Singapore a declarat vineri pentru CNN: „Există planuri de acțiune stabilite în funcție de intensitatea fenomenului de poluare cu fum.”

Piloții de Formula 1 nu par însă prea îngrijorați. Valtteri Bottas, pilot al echipei Cadillac, care a parcurs cu bicicleta peste 400 de kilometri (248 de mile) din Malaysia până în Singapore în această săptămână, a declarat pentru Reuters: „Nu mi se pare că situația este încă atât de extremă. Adică, nu este grozavă, dar nu cred că sunt prea multe lucruri pe care le poți face.”

Lewis Hamilton, pilotul Ferrari, a declarat pentru Reuters că are „probleme mult mai importante asupra cărora să se concentreze”.

Malaysia vecină a fost, de asemenea, puternic afectată de smog, iar Ministerul Educației a dispus închiderea școlilor din mai multe state în această săptămână, pe măsură ce situația se agravează.