O fetiță de opt ani a fost grav rănită de lupi într-un parc zoologic din Germania

1 minut de citit Publicat la 09:14 29 Oct 2026 Modificat la 09:14 29 Oct 2026

O fetiță de opt ani a fost grav rănită de lupi într-un parc zoologic din Germania. FOTO: Getty Images

O fetiță de opt ani a fost grav rănită după ce a fost atacată de lupi într-un parc zoologic din Germania, scrie joi BBC.

Potrivit poliției, copilul se afla în țarcul lupilor din parcul Johannismühle, la sud de Berlin, împreună cu un angajat și alți doi copii.

Poliția a anunțat că a deschis o anchetă pentru a stabili exact cum s-a produs incidentul.

Fetița a fost dusă cu elicopterul la spital, miercuri. Nimeni altcineva nu a fost rănit.

Parcul, aflat în localitatea Baruth/Mark, a fost închis temporar și urmează să se redeschidă pe 2 noiembrie.

Aici trăiesc lupi cenușii și lupi arctici, dar și alte animale, precum urși bruni și râși.

Potrivit ziarului german Bild, fetița a fost atacată de cel puțin un lup și a suferit răni la cap.

Bild mai scrie că atacul a avut loc înainte de ora 10.00, când se deschide parcul, iar fetița ar fi participat la o vizită specială.

Parcul organizează tururi pentru grupuri mici, în care vizitatorii pot hrăni lupii sau pot mângâia o lamă.

Incidentul vine după alte atacuri ale animalelor în grădini zoologice din Europa.

Săptămâna aceasta, un îngrijitor dintr-o grădină zoologică din Țările de Jos a murit după ce a fost atacat de un leopard. La începutul lunii, un bărbat a fost ucis de un tigru într-un parc din Marea Britanie.