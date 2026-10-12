Detalii bizare apar după ce un bărbat a fost ucis de un tigru la zoo. „A îngenuncheat în fața lui, era ca în transă. Tigrul era confuz”

Altai nu va fi eutanasiat, a transmis grădina zoologică. Foto: Facebook/Yorkshire Wildlife Park

Bărbatul care a murit după ce a fost atacat de un tigru de la grădina zoologică Yorkshire Wildlife Park din Marea Britanie a avut un comportament straniu înainte de incidentul teribil, potrivit martorilor. Acesta ar fi sărit singur în țarc, deși o femeie a încercat cu disperare să-l oprească, iar apoi s-a rugat în fața tigrului, s-a înclinat și și-a desfăcut brațele în așteptarea atacului. „Era ca într-o transă”, a declarat o martoră, relatează The Independent.

Mai mulți martori la tragedie au declarat pentru The Telegraph că o mamă „a încercat cu disperare să-l tragă înapoi” pe bărbatul care încerca să sară în țarcul tigrului. Femeia, care îi avea și pe cei doi copii cu ea, l-a prins, dar bărbatul a reușit să se desprindă de ea și a sărit de pe un pod direct în țarcul în care era ținut animalul.

„A început să se roage la tigru, s-a înclinat în fața lui. Tigrul părea nedumerit. Până în momentul în care a fost atacat, era ca într-o transă, ca și cum nu percepea realitatea deloc.

Avea brațele larg deschise, pregătit să fie atacat. A fost foarte rău. Am rămas acolo...înmărmuriți. Ultimul lucru pe care l-am văzut a fost gura tigrului în jurul gâtului său”, a spus o martoră.

Anthony Hunt, care se afla la grădina zoologică alături de iubita lui, Scarlet, fotografia tigrul pe nume Altai la momentul incidentului. El a declarat pentru Sky News:

„Am văzut cum comportamentul tigrului s-a schimbat. Ochii lui s-au fixat pe ceva din țarc. Am crezut că poate primește de mâncare. (...) Dintr-o dată am văzut pe cameră că un bărbat a intrat în țarc”.

Hunt a adăugat că tigrul a sărit apoi până la bărbat și a început să-l miroasă.

O anchetă a fost deschisă la Yorkshire Wildlife Park din Marea Britanie, după moartea bărbatului, pentru a stabili dacă licența de funcționare a grădinii zoologice trebuie retrasă.

Tigrul care l-a atacat pe bărbat face parte dintr-o specie pe cale de dispariție și a fost mutat la această grădină zoologică din Norvegia anul trecut. Yorkshire Wildlife Park a confirmat că numele lui este Altai și este un specimen Amur. De asemenea, instituția a transmis că animalul nu va fi eutanasiat după acest incident, adăugând că tigrul este „în siguranță”.