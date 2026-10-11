Un bărbat a murit după ce a fost atacat de tigru într-o grădină zoologică din Marea Britanie. Poliția cere să nu se distribuie imagini

Un bărbat a murit după ce a fost atacat de tigru într-o grădină zoologică din Marea Britanie. FOTO Facebook Yorkshire Wildlife Park

Un bărbat a murit după ce a fost atacat de un tigru la Yorkshire Wildlife Park, în Marea Britanie, a confirmat poliția. Bărbatul a fost văzut intrând în zona tigrilor din parcul situat lângă Doncaster, cu puțin timp înainte ca poliția să fie alertată, sâmbătă, scrie BBC.

Potrivit Poliției din South Yorkshire, tigrul l-a atacat apoi pe bărbat, care a murit la fața locului. Animalul nu a fost rănit și a rămas în rezervația sa după incident, însă parcul a fost închis și va rămâne așa până la sfârșitul weekendului.

Ministrul de Externe și deputatul de Doncaster North, Ed Miliband, a declarat că este "profund întristat" de vestea incidentului și a transmis "gândurile și cele mai sincere condoleanțe familiei celui care și-a pierdut viața". El a adăugat că este "foarte recunoscător serviciilor de urgență și personalului parcului care au intervenit".

Într-un comunicat, Yorkshire Wildlife Park a transmis: "Gândurile și sincera noastră compasiune se îndreaptă către familia și cei dragi ai persoanei care și-a pierdut viața."

Poliția a precizat că familia bărbatului primește sprijin din partea polițiștilor. "Gândurile noastre sunt alături de ei în aceste momente dificile", a transmis instituția într-un comunicat. Poliția a mai adăugat: "Știm că pe internet circulă înregistrări video și îndemnăm oamenii să nu distribuie aceste imagini."

Mai devreme în cursul zilei de sâmbătă, într-un comunicat publicat pe site-ul său, parcul a anunțat că procedurile de intervenție în caz de urgență au fost "activate imediat" și că "lucreaza cu autoritățile pentru a stabili exact ce s-a întâmplat".

Karmelle Pelham, în vârstă de 39 de ani, din Worksop, se afla în parc la o ieșire cu familia când personalul i-a anunțat că zona este evacuată. Ea a povestit că a auzit ceva ce suna a "împușcături" și că un elicopter al serviciului de ambulanță aeriană survola zona. Femeia a lăudat modul în care personalul parcului a gestionat incidentul, afirmând că totul a fost "foarte, foarte bine organizat".

Lee Pitcher, deputat de Doncaster East and the Isle of Axholme, și-a exprimat recunoștința față de serviciile de urgență pentru intervenția lor. Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, el a declarat că este "profund întristat să afle despre incidentul tragic care a avut loc astăzi la Yorkshire Wildlife Park". "Înțeleg că se oferă sprijin celor care au nevoie. Ca întotdeauna, le mulțumesc din suflet serviciilor de urgență pentru rapiditate și profesionalism și știu că vorbesc în numele tuturor locuitorilor din Doncaster East and the Isle of Axholme când spun că gândurile noastre sunt alături de toți cei afectați de evenimentele de astăzi"

Yorkshire Wildlife Park a fost deschis în 2009, iar zona "Land of the Tigers" a fost inaugurată în 2011.

Rezervația, construită special în acest scop și întinsă pe aproximativ 0,8 hectare, găzduiește tigri de Amur, o subspecie pe cale de dispariție, din care au mai rămas în sălbăticie aproximativ 500 de exemplare.

Fotografiile rezervației publicate pe site-ul parcului arată o pasarelă înaltă pentru vizitatori și garduri deasupra zonei în care tigrii se pot deplasa liber.