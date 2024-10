Poliţiștii din Oregon au găsit într-o maşină o borsetă pe care scria "Cu siguranţă nu este o pungă plină cu droguri". Ce era înăuntru

Agenţii de poliţie din Portland, statul Oregon, au oprit o maşină săptămâna aceasta şi au văzut că în interior era o borsetă pe care scria „Cu siguranţă nu este o pungă plină cu droguri”. De fapt, chiar era plină de droguri. Mai precis, conţinea 79 de pastile de fentanil, trei comprimate de oxicodonă contrafăcute şi 230 g de metamfetamină, scrie The Guardian.

Agenţii au tras pe dreapta un bărbat şi o femeie care conduceau o maşină furată. În interiorul maşinii Ford Taurus, poliţiştii au observat că zona de contact din jurul volanului fusese vizibil modificată - şi au zărit punguţe cu o substanţă albă.

„Şoferul şi pasagerul au fost arestaţi”, a declarat purtătorul de cuvânt al poliţiei din Portland, sergentul Kevin Allen. „În interiorul vehiculului se aflau un număr substanţial de droguri ambalate, inclusiv metamfetamină şi pastile albastre de fentanil, mai multe cântare, bani şi o armă de foc încărcată”, a detaliat poliţistul.

Multe dintre pliculeţele cu droguri fuseseră depozitate într-o gentuţă de pânză pe care scria „Cu siguranţă nu este o pungă plină cu droguri”. O fotografie cu captura poliţiştilor a atras atenţia mass-media pe X.

Last night pro-active police work from East Precinct night shift officers resulted in the location of a stolen vehicle in the area of SE 162/Division. There was a bag full of drugs, scales, money, loaded firearm. Driver and passenger taken into custody - multiple charges pending. pic.twitter.com/UpvzZtMQXi