Scheletul unui dinozaur pitic, un gen de T.rex identificat recent, e scos la licitație pentru suma amețitoare de 6 milioane de dolari

Tyrannosaurus rex și Nanotyrannus au trăit în aceeași perioadă geologică, în urmă cu aproximativ 67 de milioane de ani. Foto: Getty Images

Scheletul unui dinozaur identificat recent, care în trecut a fost confundat cu un exemplar mai tânăr de Tyrannosaurus rex, este scos la licitație de casa Sotheby's din New York la suma uluitoare de cel puțin 6 milioane de dolari, relatează BBC. Scheletul unui Nanotyrannus, poreclit „Jodi” de oamenii de știință, care l-au descris drept o „bestie mică și grozavă”, a putut fi vizitat până astăzi, înainte să intre, cel mai probabil, într-o colecție privată.

Poreclit „Jodi”, scheletul de aproximativ 3 metri înălțime, este scos astăzi la licitație, după ce a fost expus în clădirea Breuer din New York și a putut fi vizitat până astăzi. Este scos la vânzare la un an după ce oamenii de știință au confirmat că scheletul a aparținut unei specii distincte. Jodi a fost un dinozaur pitic, potrivit paleontologilor.

Experții se așteaptă ca acest carnivor din Cretacicul târziu să fie vândut pentru 9 milioane de dolari. Licitația are loc după ce în luna iulie, Sotheby's a vândut un Tyrannosaurus rex, poreclit „Gus”, pentru suma record de 50,1 milioane de dolari.

Vânzarea are loc și în contextul în care o parte a comunității științifice dezbate dacă fosilele de dinozauri ar trebui vândute unor colecționari privați.

Sotheby's a descris scheletul „Jodi” drept un exemplar „excelent, pregătit pentru expunere”, alcătuit din aproximativ 191 de elemente osoase fosilizate și având un „craniu frumos conservat, practic complet”.

Casa de licitații a adăugat că acest Nanotyrannus este „unul dintre cele doar trei astfel de schelete descoperite de oamenii de știință”. Specimenul este, de asemenea, primul scos la vânzare de când existența speciei sale a fost confirmată de paleontologii americani în octombrie anul trecut.

„O bestie mică și grozavă”

Dr. Megan Jenkins, paleontolog la Universitatea din Portsmouth, a declarat marți, la BBC Radio 4, că mult timp oamenii de știință au crezut că Nanotyrannus era „un fel de adolescent al speciei T. rex”.

„Dar este mult mai mic și are o constituție mult mai zveltă. Este, așadar, foarte suplu, subțire, cu dinți ca niște lame, pentru a sfâșia carnea”, a explicat Jenkins.

Tyrannosaurus rex și Nanotyrannus au trăit în aceeași perioadă geologică, în urmă cu aproximativ 67 de milioane de ani.

„Jodi” a fost inițial expus drept un exemplar tânăr de T. rex la târgul internațional de artă Frieze Masters, organizat la Londra în octombrie 2023, înainte ca specia Nanotyrannus să fie clasificată ca distinctă.

Scheletul a fost descoperit în statul american Montana de crescătoarea de animale Jodi Pierson, pe terenul său din formațiunea geologică Hall Creek, un sit intens studiat de cercetători. Ulterior, fosila a fost excavată de paleontologul comercial Clayton Phipps.

Phipps a descoperit și celebra fosilă „Dueling Dinosaurs” („Dinozaurii în duel”). Exemplarul, care prezintă rămășițele unui Nanotyrannus și ale unui Triceratops aparent surprinși în timpul unei lupte, a fost găsit în 2006, la aproximativ 13 kilometri de locul în care a fost descoperit „Jodi”.

Descoperirea „Dueling Dinosaurs” a devenit esențială pentru cercetarea publicată de Lindsay Zanno și James Napoli, care a stabilit că Nanotyrannus este un gen distinct de T. rex.

Studiul lor a pus capăt unei dezbateri de zeci de ani privind apartenența celor doi dinozauri la genuri diferite.

„Imaginați-vă dacă Mona Lisa ar fi deținută de o persoană super-bogată”

Licitația nu este pe placul întregii comunități științifice. Unii oameni de știință au avertizat că astfel de licitații ar putea deschide o nouă eră în colecționarea fosilelor de către cei extrem de bogați.

După vânzarea lui „Gus”, cercetătorii au declarat pentru BBC că asemenea fosile ar trebui expuse în spații publice, unde ar putea fi studiate mai ușor.

Profesorul Steve Brusatte, paleontolog la Universitatea din Edinburgh și consultant pentru filmele din seria Jurassic Park, a declarat în iulie, la BBC World Service, că licitația pentru T. rex a fost „îngrijorătoare”.

„Nu știu dacă vreun muzeu sau vreo universitate își poate permite un asemenea cost. Imaginați-vă dacă Mona Lisa ar fi deținută de o persoană super-bogată și nu ar fi expusă, iar oamenii nu ar putea să o vadă, nu s-ar putea bucura de ea”, a spus el.

Brusatte a spus că speră ca astfel de vânzări să nu devină o normalitate, adăugând că ele ar putea afecta negativ cercetarea științifică și educația publicului.

În ceea ce privește licitația de marți, Brusatte a spus că este „tulburător” să ne gândim că „Jodi” ar putea dispărea din spațiul public.

„Abia am aflat că Nanotyrannus este o specie reală, iar acum unul dintre cele mai bune schelete urmează să fie vândut celui care oferă cel mai mult. Este tulburător să te gândești că ar putea dispărea în seifurile unui colecționar, în loc să fie expus într-un muzeu, unde ar putea să-i uimească și să-i inspire pe copii, pe familii și publicul larg”, a declarat el pentru BBC.

Totuși, Jenkis a spus dezbaterea are două perspective și că excavarea acestor fosile presupune mult timp, efort și bani.

„Nu le port pică celor implicați pentru că vor să îl vândă pentru o sumă atât de mare. Deși perspectiva este înfricoșătoare, multe dintre aceste exemplare au ajuns, de fapt, în atenția publicului... fără îndoială, la un moment dat, acestea vor ajunge într-un muzeu”, a spus ea.