Trump vrea să taxeze studenții internaționali cu cel puțin 70.000 de dolari ca să lucreze în SUA

Taxa s-ar aplica studenților care au viză de tip F-1. Foto: Getty Images

Administrația Trump vrea să taxeze studenții internaționali cu cel puțin 70.000 de dolari pentru a fi autorizați să lucreze în Statele Unite, relatează Reuters. După această taxă inițială, studenții ar urma să plătească încă 30.000 de dolari, conform propunerii înaintate de Departamentul pentru Securitate Internă (DHS).

Taxa s-ar aplica studenților care au viză de tip F-1, care le permite să urmeze cursurile universităților certificate în carul programului Student and Exchange Visitor Program (SEVP).

Departamentul pentru Securitate Internă (DHS) a propus ca studenții internaționali să plătească:

cel puțin 70.000 de dolari pentru formarea profesională în instituții certificate dacă vor să lucreze în Statele Unite, cunoscută sub denumirea de Optional Practical Training (OPT);

încă 30.000 de dolari pentru formare profesională adițională;

Notificarea guvernamentală a fost publicată online miercuri și este cea mai recentă mișcare dintr-o campanie mai amplă a administrație Trump de a însăpri măsurile împotriva deținătorilor străini de vize.

Potrivit DHS, noile reguli au fost concepute „pentru a combate frauda, a consolida integritatea sistemului de imigrație și a proteja lucrătorii americani”.

Conform sistemului OPT, studenții străini pot urma cursuri de formare profesională timp de maximum 20 de ore pe săptămână în timpul anului universitar și pentru o perioadă limitată de timp după absolvire. Studenții care au diplome în domeniile științei, tehnologiei, ingineriei și matematicii au o perioadă de timp în plus pentru a urma cursurile de formare profesională. În acst moment, studenții care se înscriu la aceste cursuri plătesc în jur de 500 de dolari.

„DHS stabilește acum o taxă pentru a se asigura că angajatorii, studenții și instituțiile desfășoară activități corespunzătoare, compatibile cu statutul de admitere ca nonimigrant F-1”, a declarat agenția.

Astfel de programe de formare servesc adesea drept punte pentru studenții care doresc să obțină locuri de muncă în baza vizelor H-1B, care au fost, de asemenea, vizate de administrația Trump prin majorarea taxelor.

Timp de decenii, programul H-1B le-a permis tinerilor ingineri și oameni de știință din întreaga lume, în special din India și China, să transforme anii de studiu la universitățile americane în locuri de muncă bine plătite și într-o cale către obținerea dreptului de ședere permanentă în SUA. Marile companii americane din domeniul tehnologiei au ajuns să se bazeze în mare măsură pe acești lucrători pentru ocuparea posturilor care necesită calificări înalte.

Atunci când s-a aflat în campanie electorală, în 2024, președintele Donald Trump a promis că va relaxa măsurile astfel încât studenții străini să rămână mai ușor în Statele Unite, sugerând chiar că aceștia ar putea primi o Carte Verde imediat după absolvire.

La fel și alte propuneri similare ale DHS, și aceasta va fi contestată în instanță.

„Nu va avea câștig de cauză în instanțe, la fel cum taxa de 100.000 de dolari pentru vizele H-1B și alte politici restrictive au fost anulate”, a scris miercuri pe LinkedIn Doug Rand, directorul Talent Mobility Fund, organizație care urmărește atragerea specialiștilor străini din domeniile STEM.

Propunerea se află în dezbatere publică 30 de zile, timp în care publicul poate transmite observații înainte de a putea fi adoptată definitiv.

DHS a declarat că va aștepta 60 de zile după adoptarea definitivă a regulii înainte de a o pune în aplicare, pentru a le permite școlilor, studenților și angajatorilor să se pregătească.