Un magnat extravagant a primit un Rolls-Royce personalizat, de 550.000 de dolari. Problema e că el murise deja de două săptămâni

Magnatul din Zimbabwe, Wicknell Chivayo, și soția sa au murit într-un accident de elicopter.FOTO: Instagram Wicknell Chivayo

Un Rolls-Royce Phantom construit la comandă, evaluat la peste 550.000 de dolari, a ajuns în Zimbabwe la două săptămâni după înmormântarea omului de afaceri Wicknell Chivayo. Acesta era cunoscut pentru viața extravagantă și pentru legăturile cu mai mulți lideri africani, scrie Insider Africa.

Mașina a sosit la Harare pe 23 octombrie 2026, la peste trei săptămâni după ce Chivayo și soția sa au murit într-un accident de elicopter. Potrivit publicației Humanitarian Post, automobilul era deja în drum spre Zimbabwe când omul de afaceri a murit, iar vămuirea a fost făcută ulterior.

Chivayo comandase mașina cu câteva luni înainte. Alesese finisaje personalizate și numere de înmatriculare cu inscripțiile "Wicknell" și "Chibaba". Un model similar costă între 550.000 și peste 800.000 de dolari.

Noul Phantom urma să ajungă în colecția sa de mașini de lux, alături de un Rolls-Royce Cullinan, un Rolls-Royce Ghost, un Bentley Bentayga, două Lamborghini Urus, un Mercedes-Maybach GLS600 și un Range Rover Autobiography. Chivayo obișnuia să ofere mașini scumpe cadou muzicienilor, liderilor religioși și politicienilor.

Datorii de 5,1 milioane de dolari

După moartea sa au apărut informații despre datorii neplătite. Potrivit publicației ZimLive, trei dealeri auto din Harare aveau de recuperat în total 5,1 milioane de dolari: Faramatsi Motors - 2,4 milioane, Exquisite Cars - 1,4 milioane și Enterprise Car Sales - 1,3 milioane.

Surse apropiate tranzacțiilor spun că Chivayo cumpăra mașinile pe credit și plătea, de regulă, în trei luni. Proprietarul Exquisite Cars, Victor Vikela, contestă însă cifrele și spune că firma sa a renunțat la orice sumă restantă. Situația ridică întrebări despre administrarea averii lui Chivayo, formată din mașini de lux, proprietăți și afaceri.

Cine era Wicknell Chivayo

Cunoscut drept "Sir Wicknell", Chivayo era un om de afaceri influent, activ în energie și în contracte cu statul. Prin firma Intratrek Zimbabwe a obținut un contract de peste 170 de milioane de dolari pentru o centrală solară de 100 de megawați la Gwanda, în sudul țării. Proiectul a întârziat, ceea ce a dus la procese și la întrebări despre relațiile sale cu guvernul.

În Kenya, presa a legat firma sa IMC Construction Kenya de extinderea Aeroportului Internațional Jomo Kenyatta, un proiect de 2,9 miliarde de dolari. Ministrul kenyan al Transporturilor, Davis Chirchir, a negat implicarea companiei.

Chivayo era apropiat de președintele Zimbabwe, Emmerson Mnangagwa, și susținea partidul de guvernământ ZANU-PF.

Legături cu lideri africani

Omul de afaceri și-a făcut publice întâlnirile cu mai mulți lideri africani, precum William Ruto (Kenya), Bola Tinubu (Nigeria), Yoweri Museveni (Uganda), Cyril Ramaphosa (Africa de Sud), Samia Suluhu Hassan (Tanzania), Hakainde Hichilema (Zambia), Daniel Chapo (Mozambic), Peter Mutharika (Malawi) și regele Mswati al III-lea (Eswatini). S-a întâlnit și cu foștii președinți Lazarus Chakwera (Malawi) și Edgar Lungu (Zambia), fără ca aceste întâlniri să însemne neapărat relații apropiate.

Pe 30 septembrie 2026, Chivayo și soția sa, Lucy Muteke, au murit într-un accident de elicopter lângă Marondera, la est de Harare. Toți cei aflați la bord și-au pierdut viața. Autoritățile au deschis o anchetă, iar cei doi au fost înmormântați pe 8 octombrie.

Președintele kenyan William Ruto l-a numit un prieten apropiat: "Îmi voi aminti de el pentru prietenia, energia și încrederea sa profundă în potențialul continentului nostru."

Și Emmerson Mnangagwa i-a descris pe cei doi drept filantropi care au ajutat mulți zimbabweeni: "Suntem cu toții devastați de moartea neașteptată a unei familii atât de tinere, care promitea atât de mult."