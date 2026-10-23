Un startup american anunță că a transformat mercurul în "aur real" și explică și cum a făcut asta

3 minute de citit Publicat la 22:50 23 Oct 2026 Modificat la 22:50 23 Oct 2026

Un startup american anunță că a transformat mercurul în "aur real" și explică și cum a făcut asta Foto: Gettyimages

Marathon Fusion, o firmă mică din San Francisco, spune că a transformat mercurul în aur stabil. Cantitatea obținută ar fi de zece ori mai mare decât recordul CERN. Anunțul ridică întrebarea dacă aurul din laborator poate să scadă prețul celui extras din mine, scrie Euronews.

Compania, care lucrează în domeniul energiei de fuziune, a anunțat miercuri că a reușit transformarea luna trecută. Recordul anterior aparținea CERN, organizația din Geneva care deține cel mai mare laborator de fizica particulelor din lume.

Marathon a fost fondată în 2023 de Kyle Schiller și Adam Rutkowski, fost inginer la SpaceX. Firma dezvoltă sisteme de combustibil pentru viitoarele centrale de fuziune, care vor produce electricitate prin unirea atomilor, la fel ca Soarele.

Pe site, compania prezintă Departamentul Energiei al SUA ca partener. În 2023 a primit un premiu de la ARPA - E, agenția americană pentru cercetări energetice cu risc ridicat.

Printre investitori se află Breakthrough Energy, rețeaua fondată de Bill Gates, și grupul minier Anglo American. Acesta deține De Beers, cea mai mare companie de diamante naturale din lume, celebră pentru sloganul "A diamond is forever".

În comunicat, firma spune că a obținut "aur real și stabil din mercur, de zece ori peste recordul CERN".

Metoda Marathon este simplă ca principiu, mercurul este bombardat cu neutroni din reacții de fuziune. Se transformă într-o formă instabilă, care apoi devine aur.

Compania mai spune că a doborât un record sovietic vechi de 40 de ani cu o centrifugă cu plasmă, un aparat care separă izotopii folosiți în combustibilul de fuziune.

În prezent, firma construiește la San Francisco un reactor care ar urma să producă o putere record raportat la dimensiunea lui.

Nu se știe însă câtă aur a fost produs și cu ce costuri.

Ce s-a întâmplat cu diamantele

Diamantele de laborator au aceeași compoziție chimică cu cele naturale. Specialiștii le pot deosebi, dar fabricile le-au produs în masă și le-au vândut mult mai ieftin.

Prețul en-gros al diamantelor sintetice a scăzut cu 90 - 95% față de 2015, potrivit analistului Paul Zimnisky. Concurența lor a tras în jos și prețul diamantelor naturale.

De Beers a lansat în 2018 propria marcă de diamante de laborator, Lightbox, la 800 de dolari (712 euro) caratul. În 2025 a închis-o, ca să se concentreze pe diamantele naturale.

În 2025, De Beers a avut o pierdere de 511 milioane de dolari (455 de milioane de euro). Potrivit Bloomberg, Anglo American negociază vânzarea pachetului său de 85% pentru aproximativ un miliard de dolari (890 de milioane de euro). Cumpărătorul ar fi un grup condus de Gareth Penny, fost șef al De Beers.

Și grupul de lux Richemont, proprietarul Cartier, și bijutierul american Signet, care deține Kay și Zales, ar fi în discuții să intre în acest grup.

Piața aurului este mult mai mare

În 2025, minele au produs 3.672 de tone de aur. De-a lungul istoriei s-au extras în total circa 222.600 de tone, potrivit World Gold Council.

Băncile centrale țin aur în rezerve, ca protecție. Multe au cumpărat masiv în ultimii ani, printre ele cele din China și Polonia.

Joi, aurul se tranzacționa la 4.062 de dolari (3.617 euro) uncia, cu peste 27% sub recordul de 5.598 de dolari (4.985 de euro) din ianuarie.

Un studiu Marathon din 2025 estimează că o centrală de fuziune ar putea produce circa 5 tone de aur pe an pentru fiecare gigawatt de electricitate, cam cât produce un reactor nuclear mare. Astfel, 100 de centrale ar aduce în jur de 500 de tone pe an, adică aproximativ 14% din producția minelor de anul trecut.

Problema este că nicio centrală de fuziune nu vinde încă electricitate, iar primele vor apărea abia peste câțiva ani. În plus, aurul obținut ar putea fi radioactiv și ar trebui ținut în depozit până la 18 ani înainte de vânzare, a precizat compania.

Deocamdată nu există planuri publice de producție și vânzare. Spre deosebire de diamantele de laborator însă, aurul obținut astfel nu ar putea fi deosebit de cel natural, după ce radioactivitatea dispare.