"De la Marea Neagră, până în centrul Poloniei!" | Un studiu ISW arată ce va face Rusia după ce învinge Ucraina | General român: "O analiză corectă!"

Astfel, Statele Unite pot relua rapid furnizarea de ajutor militar pentru a permite forțelor Kievului să stabilizeze liniile de front în apropierea locațiilor actuale.

A doua variantă înseamnă să îi lase pe ruși să învingă armata ucraineană și să se îndrepte ulterior spre granițele NATO, de la Marea Neagră până în centrul Poloniei.

A treia opțiune nu există, atrage atenția o analiză recentă realizată de think tank-ul american Institutul pentru Studiul Războiului, ISW.

The US can quickly resume providing military aid to let Ukraine stabilize the front lines near the current locations. Or it can let the Russians defeat the Ukrainian military and drive toward the NATO borders from the Black Sea to central Poland. There is no third option. (1/3) https://t.co/AnF6lT4ska pic.twitter.com/wjwWjG0JSs