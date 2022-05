Marele jaf din Mariupol. Cargoul Slavutici a ridicat ancora cu o pradă de 2.500 de tone la bord

Anunțul a fost făcut de Denis Pușilin, liderul auto-proclamatei Republici Populare Donețk.

Potrivit acestuia, nava de tip RM-3 transportă 2.500 de tone de oțel laminat.

Într-un anunț separat, autoritățile separatiste au precizat că nava Slavutici a fost încărcată sub protecția forțelor speciale și a Marinei militare ruse, precizează BBC.

Cargoul a intrat în portul Mariupol pe 27 mai, fiind primul vas ancorat acolo de la sfârșitul ostilităților, conform agenției ruse Tass.

Ucraina a acuzat în repetate rânduri Rusia că jefuiește produse precum cereale și metale din regiunile pe care le-a ocupat în urma invaziei.

Avocatul Poporului din Ucraina, Liudmila Denisova, a anunțat încă de săptămâna trecută că rușii plănuiesc să trimită circa 3.000 de tone de produse metalice de la Mariupol la Rostov-pe-Don.

Potrivit oficialului ucrainean, în portul Mariupol se aflau, înainte de invazia rusă, aproximativ 200.000 de tone de metal și fontă în valoare de 170 de milioane de dolari.

În clipul următor: imagini din timpul încărcării oțelului laminat la bordul cargoului care a părăsit, ulterior, portul Mariupol.

In #Mariupol commercial port, #Ukrainian rolled steel is loaded onto the #Russian cargo ship Slavutich. This was reported by the adviser to the head of the city Petr Andryushchenko.



He states that according to preliminary information they plan to take the steel to Rostov-on-Don. pic.twitter.com/HFlibEjvLX