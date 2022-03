1.200 de cadavre culese de pe străzi la Mariupol | Ambasador american: "Rusia a comis crime de război în Ucraina"

Serghei Orlov, viceprimarul din Mariupol, este cel care a indicat numărul de morți, într-o declarație citată de BBC.

Recunoscând că nu poate oferi un număr precis, Orlov a spus: "Acestea sunt doar cadavrele pe care le-am ridicat de pe străzi."

Viceprimarul a mai spus că 47 de victime au fost înmormântate într-o groapă comună, întrucât nu a fost posibilă deplasarea acestora la cimitirele din afara orașului.

Dintre morți, nu au fost identificați toți, a menționat el.

Potrivit lui Orlov, din cauza bombardamentelor rușilor, nu a fost posibilă nici evacuarea civililor, nici aducerea de ajutoare în oraș.

Circa 100 de persoane au încercat să fugă în vehicule private, dar s-au întors după ce trupele ruse de la un punct de control au început să tragă spre mașini, a menționat viceprimarul din Mariupol.

Yesterday, civilians in #Mariupol were buried in mass graves, because the incessant shelling made it impossible to bury them any other way. pic.twitter.com/5W1Tvmi5TE