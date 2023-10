"Mi-am îmbrățișat fetița și am izbucnit în plâns". Mărturia unui tată care a fost la un pas să se urce cu familia sa în autocarul din Italia

Un bărbat care a fost la un pas să se urce în autocarul morții din Italia, împreună cu familia sa, a povestit cum două minute de întârziere au făcut ca numele lor să nu se afle pe lista celor care și-au pierdut viața în accidentul cumplit.

Sursa foto: hepta / Zuma Press / Andrea Merola

Dacă ar fi reușit să ajungă la timp în stația de autobuz, Ferhat, soția și fiica sa în vârstă de doar un an s-ar fi putut afla acum pe lista pasagerilor morți în accidentul de autocar din Italia.

Din fericire pentru această familie, două minute de întârziere au făcut ca ei să nu se urce în autocarul morții.

În vârstă de 30 de ani, Ferhat, de origine turcă, a povestit cum au fost salvați de propunerea soției sale de a mânca o pizza.

Mare fan al echipei Galatasaray, bărbatul a vrut cu orice preț să se urce în autobuz pentru a ajunge la locul în care erau cazați, astfel încât să nu piardă meciul echipei favorite.

Cu toate acestea, soția lui l-a convins să mai rămână puțin în zona în care se aflau pentru a mânca o pizza.

"Am fost atât de supărat pe ea de îndată ce mi-am dat seama că nu vom ajunge niciodată la timp și că dacă am mai petrece câteva minute căutând pizzerii, aș rata chiar și începutul meciului.

Am decis, în final, că cel mai bun lucru de făcut este să ne întoarcem în camping și să comandăm o pizza acolo și așa am fi amândoi fericiți”, a declarat bărbatul.

Pentru că distanța era destul de mare până la locul din care pleca autobuzul, cei doi soți s-au gândit să sune la unitatea la care erau cazați, astfel încât cei de la recepție să-i ceară șoferului de autobuz să-i aștepte un minut, maxim două.

"Am ajuns la două minute după plecare"

Nu au reușit să găsească numărul de telefon, iar cei doi au ajuns la stație după două minute de la plecare.

"Mergem pe jos, am ajuns la stație la 19:22, la două minute după plecare. Eram supărat, flămând și obosit, am început să mă plâng și aproape să mă cert cu soția mea.

Acum tot ce pot face este să-ți mulțumesc. După o oră, următorul autobuz tot nu sosise, după o oră și jumătate ar fi trebuit să treaca deja trei și în schimb nimic. Între timp, stația era plină de lume”, a mai spus bărbatul.

Acum, Ferhat și familia sa sunt în stare de șoc, realizând cât de aproape au fost să se urce în autobuzul morții.

"Am petrecut noaptea fără să dorm și abia dimineața am înțeles că pentru acele două minute eu și familia mea am scăpat de moarte. Mi-am îmbrățișat fetița strâns și am izbucnit în plâns”, a mai povestit el, potrivit Corriere del Vento.

Din păcate, patru români și-au pierdut viața după ce autocarul a căzut de pe un pod, de la 15 metri înălțime.