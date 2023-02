Teodora, româncă aflată în Turcia: "Acum suntem în maşină, în câmp deschis. Sunt cozi la benzinării. Foarte puţini oameni au rămas în case"

Curg mărturiile dramatice ale românilor aflaţi în Turcia şi care au simţit cutremurul din plin.

Sursa foto: Profimedia

Teodora, una dintre româncele aflate în Turcia, a relatat în direct la Antena 3 CNN despre situaţia dramatică prin care trec locuitorii acestei ţări. Oamenilor le e frică să stea în case şi se refugiază pe câmpurile din afara localităţilor, în ciuda frigului cumplit.

Sunt cozi la benzinării pentru că mulţi vor sta peste noapte în maşinile personale şi au nevoie de combustibil pentru a se încălzi.

"Acum noi suntem în mașină pentru că ne-am gândit că ar fi mai cu siguranță să fim într-un câmp deschis", spune Teodora.

Ea comemorează clipele de groază din zorii zilei:

"A fost un șoc. Pentru câteva secunde nu ne-am putut mișca. După aceea ne-am adăpostit undeva între pat și perete, unde era un loc ce am crezut că este mai sigur, și am așteptat să se să se ducă prima parte a cutremurului. Apoi a venit o replică, tot așa, destul de puternică, apoi încă una și după aceea ne-am adunat un pic și am coborât pe scări, la mașină."

Citeşte şi: Cutremur cu magnitudinea de 7,8 în Turcia. Un nou seism de 7,5 grade a zguduit țara la mijlocul zilei | USGS estimează 10.000 de decese