Mărturiile șocante ale supraviețuitorilor tragediei feroviare din Spania. „Oamenii au fost aruncați din tren”

Două trenuri de pasageri s-au ciocnit în Urda, provincia Toledo, Spania, 28 octombrie 2027. Sursa foto: Agerpres Foto

Un jurnalist de la publicația spaniolă El Pais s-a aflat într-unul dintre trenurile implicate în gravul accident feroviar petrecut în regiunea Toledo, Spania. Acesta a surprins primele mărturii, imediat după accident.

Astfel, în momentul imediat de după accident, când echipele de urgență nu sosiseră încă, „se puteau auzi țipetele oamenilor din tren”, se arată în relatarea publicată de El Pais.

„Lucram în zonă. Când încercam să scoatem o tânără de acolo, am văzut o bucată de picior”, a spus David Gomez, un zidar.

Jesús Jerónimo, în vârstă de 54 de ani, își amintește că se afla în vagonul doi al trenului de mare viteză AVE spre Sevilla, unde merge adesea la întâlniri de lucru în calitate de consultant medical.

„Lucram la laptop când am simțit o accelerație foarte puternică și m-am izbit de scaunul din fața mea”, povestește el la telefon. „Oamenii au fost aruncați din tren. Am crezut că am deraiat. Apoi, încetul cu încetul, am ieșit și am văzut că trenul nostru era înclinat. Erau mulți răniți și mulți oameni erau în stare de șoc. Am văzut hârtii pe podea și un copil care era bine”, a spus martorul, care a adăugat că a ajutat apoi paramedicii, cu perfuziile de sânge.

Unul dintre pasageri, Miguel Ángel Pérez, deja coborât din tren, a declarat telefonic pentru TVE că accidentul a fost „teribil, indescriptibil”.

Perze se afla în ultimul vagon al trenului Renfe AVE 2080, care transporta un total de 397 de pasageri. „După impactul uriaș, am reușit să ieșim din vagon spărgând geamurile”, a spus bărbatul.

Un accident feroviar grav a avut loc miercuri în Spania. Două trenuri de pasageri, unul operat de compania privată Iryo și celălalt de Renfe, s-au ciocnit miercuri dimineață, în zona localității Urda, din provincia Toledo. Două vagoane au căzut pe un terasament, în urma impactului. Circulația trenurilor de mare viteză între Madrid și Andaluzia a fost suspendată.