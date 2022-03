Cum arată Mariyka, singurul copil născut la Cernobîl. Oamenii cred că e mutant, că are două capete

Lydia Sovenko, pe atunci în vârstă de 40 de ani, nu și-a dat seama că este însărcinată. Soțul ei, Mihail, a fost cel care a stat lângă ea când Mariyka a venit pe lume. Acesta a participat ca pompier la acțiunile de la Cernobîl, în noaptea exploziei, 26 aprilie 1986.

Tot el a fost cel are a spălat nou-născutul și i-a legat cordonul ombilical. Foarte curând, știrea potrivit căreia un copil s-a născut la Cernobîl a făcut înconjurul lumii.

La acea vreme, Lydia spunea: „Autoritățile ne amenință, ne umilesc, vor să ne forțeze să plecăm de acasă”. Femeia a fost tratată „ca o criminală” pentru că a născut la Cernobîl și a refuzat să plece din singura casă locuită din zonă.

În ciuda tuturor acestor lucruri, cuplul a continuat să o crească pe Mariyka acolo, cu lapte de la o vacă ce păștea pe pășuni iradiate, ignorând toate avertismentele potrivit cărora viața fiicei lor ar fi în pericol.

Curând au apărut zvonuri despre starea de sănătate a fetiței. „Dacă oamenii cred că este un mutant sau că are două capete, se înșală grav” spunea mama ei. „Este un copil drăguț care este absolut sănătos.”

Într-adevăr, Mariyka era un copil sănătos, dar nu foarte fericit. Și asta pentru că era singură. Nu avea prieteni sau colegi și trăia într-o zonă în care oamenii aveau voie să vină doar cu un motiv special.

„Mi-aș dori să mai fie măcar un copil aici”, spunea fetița în cadrul unui interviu, în 2006. „I-aș arăta casa mea și satul – ne-am putea distra împreună.”

Din păcate, în jurul ei erau doar ruine… inclusiv o școală abandonată în ziua exploziei, cu manuale împrăștiate printre dărâmături.

Însă acuzațiile asupra familiei au continuat. „Principalul lor argument a fost să ne acuze că ne-am ucis fiica trăind în această regiune poluată”, spunea Mihail.

La vârsta de șapte ani a fost nevoită să se mute, pentru a putea urma o școală. Mulți ani nu s-a mai auzit nimic despre ea, până în anul 2019, când a acordat un interviu pentru Sunday Express.

La momentul acela, tânăra în vârstă de 19 ani era studentă la o instituție de învățământ superior de top și își dorea să ajungă să lucreze în domeniul ospitalității. Era reticentă când venea vorba despre trecutul ei, însă confirma că este perfect sănătoasă. „Mă descurc bine, muncesc. Îmi asigur tot ce am nevoie. Asta este", spunea ea.

În copilărie, când a mers odată, alături de părinții ei, într-un alt oraș, și-a certat mama și a rugat-o să nu mai spună oamenilor că ei trăiesc în Cernobîl.

