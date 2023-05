Un bărbat a intrat cu mașina în porțile reședinței din Downing Street a prim-ministrului britanic Rishi Sunak. Suspectul a fost arestat

Poliția a arestat un bărbat în legătură cu această coliziune, relatează presa britanică.

Șoseaua Whitehall a fost închisă de Scotland Yard în urma incidentului.

Televiziunile au prezentat imagini cu zona incidentului, mărginite de marcaje ale poliției.

"În jurul orei 16:20 (ora 18:20 în România, n.r.), o mașină s-a ciocnit de porțile reședinței de pe Downing Street, pe Whitehall.

Ofițeri înarmați au arestat un bărbat la fața locului, acesta fiind suspectat de distrugeri sub incidența legii penale și conducere periculoasă.

Nu există informații despre răniți", a transmis precizat Poliția Metropolitană.

