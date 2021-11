Cel puțin 5 morți și peste 40 de răniți după ce o mașină a intrat în mulțime, în timpul paradei de Crăciun din Wisconsin

Update 08:20. Cel puțin 5 oameni au murit și peste 40 de persoane sunt rănite după ce un SUV a intrat în mulțime. Multe dintre acestea sunt copii, ținând cont că mașina a lovit și o trupă de dans, scrie BBC.

Șeful poliției din Waukesha, Dan Thompson, a declarat că o persoană a fost reținută, iar vehiculul suspect a fost recuperat după incidentul din orașul situat la aproximativ 32 km vest de Milwaukee.

"Vehiculul a lovit mai mult de 20 de persoane. Unele dintre aceste persoane erau copii și există câteva decese în urma acestui incident", a declarat Thompson reporterilor.

Polițistul a precizat că încă nu se știe cu exactitate câți morți sunt: "Nu am un număr exact în acest moment".

11 adulți și 12 copii au fost transportați la șase spitale din zonă de către autorități, restul persoanelor rănite fiind transportate de către familie și prieteni.

În acest moment nu se știe încă dacă a fost un act de terorism sau nu, a adăugat Thompson.

Între timp, pe internet au apărut și primele imagini de la locul accidentului. Aici se poate vedea clar cum un vehicul utilitar sport, de culoare roșie, trece prin paradă și lovește mai mult de 20 de persoane, înainte ca lumea să fugă pe trotuare.

You can hear screams in this video as people react to the vehicle driving through the Christmas parade in #Waukesha, Wisc. pic.twitter.com/ODUj34r4yv