O mașină a intrat într-un grup de pietoni, în Polonia. Cel puțin 17 oameni au fost răniți | Șoferul a fugit de la locul accidentului

O mașină a intrat într-o mulțime de oameni în orașul polonez Szczecin, rănind 17 persoane, inclusiv trei copii, iar doi dintre aceștia sunt în stare critică.

Șoferul a fugit de la locul accidentului. După ce a condus la câteva străzi, făptuitorul s-a ciocnit de un alt vehicul, apoi a fugit din nou.

În GALERIA FOTO puteți urmări mai multe imagini de la locul accidentului.

Potrivit martorilor, citați de presa locală, șoferul care circula normal pe bandă, a părăsit-o brusc și a intrat pe trecerea de pietoni, după ce a traversat o intersecție pe trotuar și a lovit mai multe persoane.

Șoferul a intrat cu mașina în viteză, în oamenii care traversau în acel moment pe trecerea de pietoni.

A fugit de la locul accidentului, dar în timp ce fugea, s-a lovit frontal cu un alt autovehicul, rezultând o coliziune a patru autoturisme în urma căreia alte patru persoane au fost rănite.

Ca urmare a coliziunii, mașina în care se află bărbatul s-a oprit, iar acesta a putut fi arestat.

Făptașul este un bărbat de 33 de ani, polonez și nu se știe dacă acesta se afla sau nu sub influența băuturilor alcoolice sau a drogurilor.

Un purtător de cuvânt al poliției locale a declarat că incidentul nu a fost de natură teroristă.

In the Polish city of Szczecin, a car drove into a crowd of people, injuring 12



The driver fled the scene and collided with four other vehicles on the way. pic.twitter.com/hXqMJu6xWe