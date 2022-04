Medicul erou din Harkov. A rămas lângă pacientă sub bombele rușilor, în timp ce toți ceilalți au fugit

Clipul video a fost postat pe Twitter de jurnalistul Aleksandr Khrebet de la publicația ucraineană ZN.ua. Imaginile au fost surprinse în timpul unui atac al orașului Harkov din data de 17 aprilie, când medicii încercau să ajute o femeie rănită într-un bombardament care avusese loc cu doar câteva minute înainte.

În momentul în care bombele au început din nou să cadă medicul a rămas lângă femeie și a protejat-o, în ciuda faptului că toți colegii lui au fugit spre adăposturi. Acesta striga de asemenea celorlalți răniți: ”Nu vă ridicați!”

”În timp ce salvatorii tratau civili răniți după bombardamentul din Harkov, Rusia a lovit din nou. Observați curajosul medic care a rămas cu femeia rănită. El a strigat celorlalți răniți: „Nu vă ridicați!”, a fost mesajul jurnalistului alături de clipul postat pe Twitter.

Atenție! Imagini care vă pot afecta emoțional!

As rescuers were treating wounded civilians after the shelling in Kharkiv, #Russia struck again. Note the brave medic who stayed with the wounded woman. He shouted to the other wounded, “Don't get up!”#StandUpForUkraine #Ukraine pic.twitter.com/tJletKMJI6