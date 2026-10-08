Meloni cere băncilor și firmelor din energie să dea de bunăvoie bani la buget. Alternativa: o taxă pe "profiturile excepționale"

Șefa guvernului de la Roma vrea să convingă băncile și companiile din energie să dea bani la bugetul din 2027. Sursa foto: Hepta

Guvernul italian poartă discuții cu băncile și firmele din energie cu privire la o potențială contribuție a acestora la finanțele statului. O declarație în acest sens a fost făcută joi de adjunctul ministrul Economiei, Maurizio Leo, în timp ce Executivul de la Roma finalizează proiectul de buget pe 2027, pe care urmează să-l prezinte săptămâna viitoare, transmite Agerpres, care citează Reuters.

"Dialogul este permanent deschis", le-a spus Maurizio Leo jurnaliștilor.

Acest oficial, membrul al partidului Frații Italiei (FdI) condus de premierul Giorgia Meloni, a menționat că Guvernul va urma o abordare bazată pe cooperare, ceea ce înseamnă că nu dorește să intre în conflict cu companiile vizate.

"Suntem mereu în favoarea dialogului. Nu vrem să lovim în nimeni", a spus el, referindu-se în special la bănci. "Întrucât am avut o contribuție anul trecut, să încercăm să facem la fel și anul acesta", a îndemnat ministrul.

Meloni vrea să finanțeze reducerile de impozite cu bani de la bănci și companii

Premierul Giorgia Meloni caută modalități prin care să poată finanța o serie de reduceri costisitoare de impozite pentru persoanele cu venituri medii, în ultimul său buget înainte de alegerile naționale programate pentru anul viitor.

Demersul său vine într-un context economic dificil. Creșterea explozivă a prețurilor la energie alimentează inflația, costurile la care se împrumută Italia sunt în creștere, iar datoria publică a țării, ca procent din PIB, ar urma să o depășească pe cea a Greciei în acest an, devenind cea mai mare din zona euro.

Formațiunea de extremă-dreapta Liga, partener la guvernare al FdI, susține că băncile ar trebui să contribuie cu o sumă de până la trei miliarde de euro.

Această sumă s-ar adăuga celor aproximativ 12 miliarde de euro pe care Guvernul de la Roma intenționează deja să le colecteze de la băncile și companiile italiene de asigurări până în 2028, grație unui pachet de măsuri inclus în bugetul din acest an. Pachetul prevede o cotă de impozitare mai mare pentru impozitul regional pe activitățile productive (IRAP).

În ceea ce privește firmele din energie, mai multe companii importante, inclusiv compania de stat Eni, au anunțat săptămâna trecută plafonarea prețului combustibililor, o măsură care este văzută de analiști drept o încercare de a descuraja Guvernul de la Roma să le impună o taxă pe profiturile excepționale.

Mai multe state iau în calcul să impună o taxă pe "profiturile excepționale" din energie

Miniștrii de Finanțe din Germania, Spania, Portugalia, Italia, Polonia și Austria pledează pentru introducerea, la nivelul UE, a unei taxe pe profiturile excepționale ale companiilor energetice.

Ei au avertizat că populația se confruntă cu unul dintre cele mai severe șocuri de aprovizionare din ultimele decenii. Situația alimentează nemulțumirea alegătorilor față de creșterea costului vieții.

Ministrul italian al Economiei, Giancarlo Giorgetti, nu a exclus posibilitatea introducerii unei taxe naționale pe profiturile excepționale, fără a mai aștepta o inițiativă comună la nivel european.