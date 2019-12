Membrii acestei familii se luptă fiecare cu o formă diferită de cancer

Este destul de dificil să ai persoana iubită care suferă de cancer, dar trei simultan? De neimaginat. Dar asta este realitatea pentru familia Desclef, relatează CNN.

Benoit Desclef, soția sa, Kathy Desclefs, și fiul lor, în vârstă de 17 ani, Luke, se luptă fiecare cu o formă diferită de cancer. „Oh, este greu de procesat”, a declarat Kathy Desclefs pentru WJXT, televiziune afiliată la CNN.



Totul a început în urmă cu cinci ani, când Kathy a fost diagnosticată cu limfom non-Hodgkin. Apoi, în august, Benoit a fost diagnosticat cu o tumoră cerebrală inoperabilă, apoi Luke a fost diagnosticat în octombrie cu limfomul Hodgkin.



Benoit, un bucătar francez, s-a mutat la Jacksonville, Florida, pentru a începe un restaurant și a experimenta visul american. L-a numit The Magnificat Cafe. Acum, familia trebuie să scoată afacerea la vânzare din cauza stării de sănătate a familiei.



"Cu Benoit, au spus aproximativ 12 ani. Cu Luke, el are un prognostic foarte bun dacă răspunde la tratament și vom ști cât de bine răspunde săptămâna viitoare când fac o scanare PET (tomografie cu emisie de pozitron), spune Kathy. "Pentru mine, este greu de spus, deoarece varianta pe care o am este atât de rară, încât nu au o mulțime de date despre asta."



Tot ce familia cere este ca oamenii să vină la restaurant și să îi ajute să rămână în afaceri în acest moment greu.