Un român și-a găsit Mercedesul dezmembrat într-o parcare. Hoţii au furat inclusiv volanul | Cum arată dauna de 14.000 de euro

Un român stabilit în Italia și-a găsit maşina dezmembrată într-o parcare. Dauna ajunge la 14.000 de euro.

Sursa foto: pixabay.com

Hoții au furat multe piese, inclusiv volanul. Furtul a avut loc în regiunea Veneto. Românul și-a lăsat Mercedesul în parcarea din fața fabricii unde lucrează şi când a ieșit din tură a văzut grozăvia.

Toată partea din față a mașinii era dezmembrată, scrie larena.it.

"Hoţii mi-au demontat mașina"

"Incredibil! Am publicat pe Facebook pozele cu mașina mea pentru a arăta ce mi s-a întâmplat, cerând ajutor, dar mi-au răspuns persoane din Padova, Milano și din multe alte provincii, spunând că același lucru li s-a întâmplat și lor. E o nebunie! În acele zile mă întorsesem acasă pentru înmormântarea fratelui meu.

Când am aflat de furt, am intrat pe site-urile unde sunt puse piese de schimb în vânzare și am găsit unele de la modelul meu de mașină, dar când am întrebat vânzătorul de unde proveneau m-a blocat”, a declarat Constantin, românul păgubit.

Mercedes dezmembrat într-o parcare. Dauna ajunge la 14.000 de euro!

"Asigurarea acoperă doar furtul total, dar nu și pe cel al unor componente, chiar dacă sunt esențiale pentru funcționarea acesteia, dar în orice caz parcă nu aș avea mașina.

Am depus plângere, sperând că imaginile de pe camerele de supraveghere poziționate lângă piață vor face lumină”, a mai spus românul.