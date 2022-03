Mesaj de la negociatorul lui Zelenski, în timpul discuțiilor cu Rusia: ”Comunicarea este dificilă” | Motivul pentru care părțile nu se înțeleg

„Părțile își exprimă în mod activ pozițiile, care au fost deja clarificate. Comunicarea este dificilă, dar funcționează. Motivul diferențelor este că avem sisteme politice foarte diferite. Ucraina susține un dialog liber în societate și un consens obligatoriu. Rusia susține suprimarea ultimă a propriei sale societăți.”, a transmis negociatorul pe Twitter, alături de o fotografie de la întâlnire.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. ?? is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. ?? is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP