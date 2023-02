Mesajul lui Volodimir Zelenski la un an de la începutul războiului în Ucraina

”Am ținut o ședință a personalului astăzi. Format extins, rapoarte detaliate. Zaluzhny, Syrskyi, Tarnavskyi, Moskalyov și Nayev. Situația în direcțiile cheie.

Estul, foarte dificil. Supărătoare. Dar facem totul pentru a rezista.

Sud, în unele zone situația este destul de periculoasă, dar războinicii noștri au mijloace de răspuns la ocupant.

Odesa și zona Mării Negre sunt sub control.

Nord, toți războinicii noștri din această zonă pot vedea fiecare intenție a inamicului. Întărim acolo unde este necesar.

A existat un raport al șefului Direcției principale de informații Budanov despre intențiile actuale ale ocupantului. Există decizii cu privire la contracararea noastră.

Separat și în detaliu, am abordat problema producției și aprovizionării cu muniții și arme. Desigur, nu pot dezvălui public detaliile acestui lucru. Dar aceasta este o muncă semnificativă. Și mă bucur să aud la ședința Statului Major că și în astfel de condiții avem potențialul potrivit.

În cursul serii, am primit rapoarte detaliate despre situația din Herson. O altă lovitură rusă a deteriorat conducta principală care asigura încălzire la aproximativ șase sute de case, peste patruzeci de mii de oameni! Lucrările de reparație vor continua fără întrerupere până la restabilirea alimentării cu încălzire.

Și o vom restaura! Indiferent ce fac teroriștii și nenorociții ruși, vom restabili totul.

Slavă războinicilor noștri! Slavă tuturor celor care sunt acum în luptă! Mulțumim tuturor celor care ne ajută!

Glorie Ucrainei!”, a postat Volodimir Zelenski pe Instagram.

Tot în această dimineață, președintele Ucrainei a postat un mesaj și pe Twitter în care spune că, în ciuda tuturor greutăților suferite de ucraineni în ultimele 12 luni de război, 2023 va fi anul victoriei țării asupra Rusiei.

"Pe 24 februarie, milioane dintre noi au făcut o alegere. Nu un steag alb, ci cel albastru și galben. Nu fuga, ci înfruntarea. Rezistând și luptând", a declarat Zelenski într-un tweet care marchează primul an de la invazia Rusiei.

"A fost un an de durere, tristețe, credință și unitate. Și în acest an, am rămas invincibili. Știm că 2023 va fi anul victoriei noastre", a adăugat președintele.

On February 24, millions of us made a choice. Not a white flag, but the blue and yellow one. Not fleeing, but facing. Resisting & fighting.

It was a year of pain, sorrow, faith, and unity. And this year, we remained invincible. We know that 2023 will be the year of our victory! pic.twitter.com/oInWvssjOI