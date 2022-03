Mesajul lui Zelenski pentru întreaga lume după ce rușii au bombardat o maternitate din Mariupol: ”Pare că vă pierdeți umanitatea”

„Mariupol. Atac direct al trupelor ruse asupra unei maternități. Oameni, copii sunt sub dărâmături. Atrocitate! Cât timp va mai fi lumea un complice care ignoră teroarea? Instituiți interdicția aeriană acum! Opriți crimele! Aveți putere, dar se pare că vă pierdeți umaitatea.”, a transmis Volodimir Zelenski pe Twitter.

Potrivit primelor informaţii, mai multe gravide au fost rănite în urma atacului. Consiliul municipal al orașului Mariupol, din sudul Ucrainei, acuză forțele ruse că au aruncat mai multe bombe asupra maternităţii din oraş.

„O maternitate în centrul orașului, o secție de copii și un departament de medicină internă, toate acestea au fost distruse în timpul atacului aerian rusesc.", a declarat Pavlo Kyrylenko, guvernatorul regiunii Donețk.

Mariupol. Direct strike of Russian troops at the maternity hospital. People, children are under the wreckage. Atrocity! How much longer will the world be an accomplice ignoring terror? Close the sky right now! Stop the killings! You have power but you seem to be losing humanity. pic.twitter.com/FoaNdbKH5k