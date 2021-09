Apa năvălește într-o stație de metrou din New York. Un sinistrat pe saltea pufăie din narghilea, înconjurat de ape

Imaginile au fost surprinse la ieșire din stația de metrou situată în apropiere de strada 28 și 7th Avenue.

Apa a inundat peronul și calea de rulare. Steven Penchenski, care se afla printre pasagerii garniturii de metrou, spune că incidentul a survenit miercuri noaptea iar călătorii au fost evacuați.

Jurnalistul sportiv Kendall Baker, care lucrează pentru platforma Axios, publică, la rândul său, o imagine uluitoare. În mijlocul unei străzi inundate, culcat pe o saltea gonflabilă și ținând cu o mână un suport de narghilea, un bărbat pufăie, aparent insensibil la ce se întâmplă în jurul său.

"Acest bărbat a redefinit sensul cuvântului 'nepăsător'", a scris Baker, ca explicație la secvența distribuită pe Twitter. Jurnalistul nu a precizat unde au fost surprinse imaginile sau identitatea bărbatului care fumează narghilea.

This man has redefined the word "unbothered"pic.twitter.com/82Zz2Lkrmj