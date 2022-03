Negociatorul-șef al lui Zelenski a dezvăluit ce dorește Ucraina de la discuțiile cu Rusia | Când ar putea fi atins compromisul

''O încetare a focului şi retragerea trupelor ruse sunt elemente cheie ale unui acord de pace. Nu există altă cale. Totuși, negocierile sunt un proces cuprinzător, care nu implică doar Rusia şi Ucraina.

Partenerii noştri, inclusiv Polonia, participă, de asemenea, indirect, pentru că, în final, nu va trebui doar să semnăm un tratat.

Dorim să dezvoltăm un mecanism concret care să ne garanteze securitatea în viitor'', a explicat Podoliak într-un interviu pentru presa poloneză.

''Deocamdată, atât delegația rusă cât şi cea ucraineană se mențin pe poziții. Reconcilierea diferențelor ar putea dura de la câteva zile până la o săptămână şi jumătate.

În acest timp, ar trebui să avansăm către încheierea unui acord de pace'', a estimat el.

"Ceea ce urmărește Ucraina este să se asigure că un acord va cuprinde un plan detaliat şi fundamentat din punct de vedere legal pentru retragerea trupelor ruse şi că acest acord este sprijinit de partenerii internaționali ai țării noastre", a continuat negociatorul ucrainean.

''Tocmai statele străine sunt cele care ar urma să garanteze implementarea prevederilor din acord şi securitatea Ucrainei în viitor.

Aceasta este o formulă inovativă, al cărei autor este președintele Volodimir Zelenski.

Ea ar putea deveni o bază pentru stabilirea unui sistem de securitate absolut nou în Europa'', a precizat Mihailo Podoliak.

"Putem discuta orice chestiune, dar nu vom accepta niciun ultimatum (...) Un acord trebuie să țină cont, în primul rând, de interesele Ucrainei, care a suferit distrugeri enorme provocate de Federația Rusă", a mai spus el.

Potrivit oficialului ucrainean, în prezent se caută o ''formulă legală'' cu privire la statutul regiunilor separatiste pro-ruse Doneţk şi Lugansk.

Negocierile ruso-ucrainene au continuat online, joi, la trei săptămâni de la începutul invaziei.

Mihailo Podoliak a indicat că tratativele ar putea include și o ''întâlnire specială'' între președinții rus şi ucrainean, Vladimir Putin și Volodimir Zelenski.

Kievul insistă asupra unei asemenea întâlniri, dar Moscova a transmis că ea ar putea avea loc numai pentru încheierea efectivă a unui acord.

