Mii de oameni în stradă, în Grecia, împotriva vaccinării obligatorii. Au fost dispersați cu gaze lacrimogene

Cele mai mari proteste au avut loc în Atena, unde au participat circa 3.000 de manifestanți.

Ei s-au strâns chiar în ajunul votului de mâine asupra unui decret pentru obligarea la vaccinare a personalului din căminele pentru bătrân, dar și a îngrijitorilor la domiciliu.

În loc de pancarde, mulți dintre ei țineau în mâini cruci ortodoxe, dar și steaguri elene.

Scandările principale erau 'Nu vaccinării obligatorii' şi 'Libertate.

Pentru a dispersa mulțimea violentă, jandarmii au folosit tunuri de apă, dar și gaze lacrimogene.

Riot in front of Parliament building in Athens. Protest revolves around the government’s enforcement of the vaccine. pic.twitter.com/5yRyP88cWT