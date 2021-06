Mike Pence nu crede că va avea vreodată aceeaşi opinie cu Trump despre violenţele de la Capitoliu

"După cum am spus, ziua de 6 ianuarie a fost o zi neagră în istoria Capitoliului SUA. Dar, prin acţiunile rapide ale Poliţiei Capitoliului şi ale agenţiilor federale, violenţele au fost oprite, iar Capitoliul a fost securizat. În aceeaşi zi, am reconvocat Congresul şi ne-am făcut datoria în virtutea Constituţiei şi a legilor SUA. După cum ştiţi, eu şi preşedintele Trump am vorbit de multe ori după încheierea mandatului. Şi nu cred că vom avea vreodată aceeaşi opinie despre acea zi", a spus Mike Pence, potrivit agenției Associated Press, preluat de Mediafax.

În ianuarie, Donald Trump l-a acuzat pe Mike Pence că nu are "curaj" și l-a criticat pentru că nu a intervenit activ pentru blocarea procedurii validării de către Congres a victoriei lui Joseph Biden în scrutinul prezidenţial.

Fostul preşedinte american Donald Trump a fost inculpat de Camera Reprezentanţilor pentru instigare la insurecţie, în cazul violenţelor produse pe 6 ianuarie la Capitoliu, dar a fost achitat de Senat.

Donald Trump a fost acuzat că a pretins în mod repetat că a câştigat scrutinul prezidenţial şi a încurajat, prin discursul rostit pe 6 ianuarie în faţa simpatizanţilor adunaţi în centrul Washingtonului, acţiunile violente asupra Capitoliului, în timp ce Congresul valida victoria lui Joseph Biden în scrutinul prezidenţial.

Violenţele produse pe 6 ianuarie la Capitoliu s-au soldat cu cinci morţi şi aproximativ 150 de răniţi, în principal în rândul forţelor de ordine.

