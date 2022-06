Problema pe care ruşii vor să o ascundă: militarii dezertează în masă! Unii şi-au angajat avocaţi şi vor să dea statul în judecată

"Am fost aduşi ilegal aici. Am fost încorporaţi ilegal. Nu ni s-a făcut niciun fel de examinare medicală. Ne-au păcălit în mod repetat şi au încercat să ne convingă că trebuie să eliberăm Lugansk. Potrivit unor informaţii pe care le avem, noi am face parte dintr-un regiment de cazaci care s-au alăturat voluntar armatei ruse", susţine unul dintre militarii ruşi care au ales să înceteze lupta şi să dezerteze.

Aceştia sunt nemulţumiţi de faptul că au fost induşi în eroare de autorităţile de la Moscova şi spun că nu vor să îşi rişte viaţa pentru ceva în care nu cred.

"Atât de mulți oameni nu vor să lupte", a spus pentru New York Times Mihail Beniaş, un avocat rus care reprezintă mai mult de 100 de membri ai Gărzii Naționale.

Avocatul îi ajută pe soldaţi să îşi recupereze locul de muncă, după ce au fost concediaţi pentru că nu au vrut să meargă în Ucraina şi să patruleze pe străzile din oraşele ocupate, cu scopul de a înăbuşi orice formă de rezistenţă. La decizia lor ar fi contribuit şi faptul că speculaţiile despre starea de sănătate a liderului de la Kremlin s-au înmulţit.

"Sunt zvonuri, speculaţii, despre sănătatea mintală a lui Putin, despre sănătatea fizică, dacă suferă de Parkinson sau cancer, nu putem şti asta. Dar vedem ce decizii ia şi cum sunt executate pe teren. Bombe precum cele termobarice sau cu fosfor, violurile, jafurile şi crimele asupra civililor în zona din jurul Kiev. Faptul că soldaţilor nu li s-a ordonat să oprească toate acestea", a declarat Dakota Wood, din cadrul Centrului pentru Apărare Naţională.

Un decret militar din martie, semnat de un comandant de bază rusă, a dispus concedierea a câteva sute de militari care au refuzat ordinele în timpul serviciului în apropierea frontierei cu Ucraina.

Nu este clar cum au fost pedepsiţi ulterior soldaţii. Legea rusă prevede pedepse de până la 10 ani de închisoare pentru militarii care abandonează serviciul.

Pot scăpa de pedeapsă doar dacă pot dovedi că au luat decizia sub o presiune imensă sau au avut probleme personale care i-au determinat să fugă. Agențiile de informații occidentale spun că există dovezi ample de haos și dezordine în rândul forțelor ruse din Ucraina. Şi tocmai asta duce la pierderi imense.

"Armata ucraineană este mult mai bine pregătită, a intrat în luptă mai bine antrenată, mai coerentă, mai coezivă şi, cu siguranţă, mult mai determinată. Pentru ei, este o luptă existenţială. E vorba de existenţa Ucrainei ca naţiune suverană", mai susţine Dakota Wood.

Salariile mici, corupția și nemulțumirea noilor membri ai serviciului militar continuă să submineze moralul trupelor, potrivit unui raport recent al unei rețele internaționale de jurnaliști de investigație.

Avocații care apără dezertorii ruși, precum și jurnaliștii care relatează cazurile, sunt şi ei în pericol.

Pe 13 aprilie, avocatul Mihail Beniaş a fost acuzat de "discreditarea forțelor armate ale Rusiei" pentru declarațiile pe care le-a făcut într-un videoclip pe YouTube publicat în primele zile de război.