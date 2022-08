O mină de război a explodat în Marea Neagră. Doi oameni au murit în deflagrație

Potrivit rapoartelor preliminare, mai multi bărbați, ignorând restricțiile si semnele de avertizare, au făcut o baie de agrement pe una dintre plaje, moment în care o mină a explodat.

Regiunea Odesa a decis să nu deschidă plajele în timpul sezonului estival din acest an, din cauza temerilor că Rusia ar putea lovi mulțimile.

Patru nave patrulează în apele teritoriale ale României pentru a se asigura că nicio mină nu poate strica spectacolul de pe litoralul românesc.

În portul Tomis s-au adunat numeroase persoane pentru a asista la parada navelor militare.



Ziua Marinei Române a ajuns la cea de-a 120-a aniversare.

The explosion of the Ukrainian small sea mine at Zatoka of the Odessa region, as a result of which two people were killed and two were injured, got into the video pic.twitter.com/VK2gT4Qb8D