Mircea Geoană explică diferențele dintre trupele rusești și cele ucrainene: „Rusia se bazează pe cantitate și nu ține cont de pierderi”

Secretarul general adjunct la NATO, Mircea Geoană, crede că este puțin probabil ca rușii să poată distruge sistemele de rachete Patriot pe care Ucraina le-a primit de la aliații săi.

Sursa foto: Profimedia Images

Invitat în emisiunea lui Wolf Blitzer de la CNN, Mircea Geoană a explicat și care este diferența dintre trupele Kievului și cele ale Moscovei.

Mircea Geoană: „Consolidarea militară a Ucrainei și antrenamentul pe care îl face cu echipamente sofisticate de tip NATO este, desigur, o preocupare pentru Rusia, deoarece Rusia se bazează pe cantitate și ar trebui să fie luată în considerare pentru că acumulează, știți, o cantitate de trupe și nu ține cont de pierderile pe care le are.

Iar Ucraina are armament occidental avansat și sofisticat și, bineînțeles, pentru Rusia este un motiv de îngrijorare. Am mare încredere că sofisticarea sistemului de rachete Patriot sau HIMARS și, de asemenea, viteza fantastică și agilitatea, ingeniozitatea ucrainenilor în a învăța cum să folosească aceste lucruri vor evita astfel de situații”.