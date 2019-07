Mircea Geoană, reacție după ce a fost desemnat secretar general adjunct al NATO: E o uriașă provocare!

Fostul ministru de Externe Mircea Geoană a reacționat la vestea numirii sale în funcția de secretar general-adjunct al NATO.

"Sunt mandru sa fiu desemnat de catre Secretarul General NATO, Jens Stoltenberg, ca urmatorul Secretar General Adjunct. Este, deopotriva, o uriasa provocare si o oportunitate de a reprezenta interesele Aliantei noastre, care asigura securitatea a peste 1 miliard de cetateni. De-a lungul carierei mele diplomatice si politice am promovat legatura transatlantica si integrarea euro-atlantica a Romaniei. Sunt profund onorat sa fiu desemnat pentru aceasta pozitie cheie ce reprezinta, de asemenea, o recunoastere a importantei contributii a Romaniei in cadrul NATO.



Apreciez, in mod deosebit, sustinerea politica si institutionala trans-partinice de care s-a bucurat candidatura mea", a scris Geoană, pe Facebook.