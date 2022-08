A fost anulată lansaraea misiunii spațiale Artemis I, menită să redeschidă oamenilor spre Lună, după 50 de ani

Inițial programată la 15:33, ora României, la Centrul Spațial Kennedy din statul american Florida, procedura lansării a fost oprită iar cronometrul numărătorii inverse a "înghețat" la T - 40'.

Ulterior, a fost luată decizia anulării lansării de luni.

Există alte oportunități de lansare în perioada următoare, dar decizia aparține agenției spațiale americane.

Cel puțin două incidente au fost semnalate pe parcursul pregătirii ansamblului spațial pentru lansare.

Astfel, potrivit unei comunicări NASA semnalate în jurul orei 14, o tentativă de a închide supapele celorlalte trei motoare pentru a crește debitul fluxului de hidrogen lichid către motorul nr. 3 nu a dat rezultate.

La momentul respectiv, motorul nr. 3 nu se afla încă în limitele termice corespunzătoare pentru lansare.

Pe de altă parte NASA a transmis că problema fisurii găsite în secțiunea inter-tanc a treptei centrale a lansatorului SLS a fost rezolvată.

Fisura și acumularea asociată cu înghețul se află în izolația din spumă și nu în structura rezervorului treptei centrală, a indicat NASA.

