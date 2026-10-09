Maia Sandu vorbește din nou despre unirea cu România. „Moldova ar fi în mai mare siguranţă”

Maia Sandu. Foto: Getty Images

Republica Moldova ar fi în mai mare siguranţă dacă s-ar uni cu România, însă o asemenea decizie trebuie să fie susţinută de majoritatea cetăţenilor republicii, a declarat vineri preşedinta Maia Sandu în cadrul Forumului de Securitate de la Chişinău, subliniind că "cei care cunosc istoria noastră înţeleg de ce dezideratul Unirii este unul popular", notează Agerpres.

"Chiar cred că Republica Moldova ar fi în mai mare siguranţă împreună cu România, iar această discuţie (privind Unirea) a început din prima zi a independenţei R. Moldova. Cei care ştiu istoria noastră, care ştiu ce s-a întâmplat în contextul Pactului Ribbentrop-Molotov şi aşa mai departe, toate acele persoane înţeleg de ce această discuţie are loc", a afirmat Maia Sandu la primul panel din cadrul Moldova Security Forum.

Susţinătorii Unirii invocă motive istorice, identitare, economice şi de securitate, mai ales pe fondul amplificării ameninţărilor regionale, a menţionat ea.

"O parte destul de mare a societăţii susţine această idee din mai multe motive. Unii, din motive de identitate, alţii - din motive economice, de securitate. Acum, când ameninţările pentru securitate iau tot mai mare amploare, tot mai multă lume discută despre aceasta", a spus Maia Sandu.

Totuşi, preşedinta R.Moldova a subliniat că realizarea Unirii depinde de voinţa majorităţii cetăţenilor, iar această condiţie nu este îndeplinită în prezent. În schimb, potrivit ei, există o majoritate care susţine aderarea Republicii Moldova la Uniunea Europeană.

"Este nevoie să fie o majoritate care ar vota pentru Unire, iar conform sondajelor, în prezent nu există o majoritate. Dar există o majoritate pentru integrarea europeană şi noi credem că, deşi UE nu este o uniune de apărare, aceasta ar contribui oricum la un mai mare grad de securitate al Republicii Moldova, comparativ cu acum. Iată de ce continuăm să susţinem planul de integrare europeană", a explicat Maia Sandu.

În context, ea a amintit şi de declaraţia adoptată de Parlamentul României în 2018 la centenarul Marii Uniri, precum şi de dezbaterile privind reunificarea purtate de-a lungul anilor de mai multe formaţiuni politice româneşti.

În final, Maia Sandu a reiterat că decizia privind o eventuală Unire aparţine cetăţenilor şi că voinţa majorităţii trebuie respectată, notează Deschide.md.