Momentul în care începe cutremurul de 7,4 grade din Turcia, surprins în imagini

Un cutremur declarat iniţial cu magnitudinea de 7,8 grade şi care ulterior a fost actualizat de autorităţile turce la o magnitudine de 7,4 a zguduit sudul Turciei.

După seism, s-au auzit mai multe explozii, dintre care două la conducte de gaze din sudul ţării.

Cutremurul a avut epicentrul în Gaziantep şi ar fi afectat şi o bază militară.

Din primele informaţii, ar fi vorba de peste 100 de morţi şi cel puţin sute de clădiri care au fost complet distruse.

Guvernul de la Ankara a cerut ajutor internaţional.

Potrivit Institutului American de Studii Geologice, acesta este cel mai mare cutremur înregistrat în Turcia în ultima sută de ani.

Ţara s-a mai confruntat cu un fenomen devastator şi în 1999, când 17.000 de oameni, iar 120.000 de clădiri au fost avariate.

Cutremurul s-a simţit şi în alte ţări, precum Siria, Liban, Iordania, Grecia şi Cipru.

Scary footage of the earthquake in Turkey tonight.

